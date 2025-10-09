Трамп заявил об усилении давления для достижения сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил 9 октября, что он усиливает давление для достижения соглашения по Украине, и выразил надежду на скорое участие обеих сторон конфликта в переговорах об урегулировании.
«Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО отлично проявляет себя, они усиливают тоже», — сказал он в ходе встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Кроме того, он отметил, что рассчитывает на переговоры между российской и украинской сторонами в скором времени. Американский лидер также выразил уверенность в заключении сделки России и Украины.
Ранее, 8 октября, президент США заявил, что украинский конфликт в конечном счете удастся урегулировать. Тогда же американский лидер отметил, что уже урегулировал семь конфликтов и близится к урегулированию восьмого.
