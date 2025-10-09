Реклама
Трамп заявил об усилении давления для достижения сделки по Украине

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Президент США Дональд Трамп заявил 9 октября, что он усиливает давление для достижения соглашения по Украине, и выразил надежду на скорое участие обеих сторон конфликта в переговорах об урегулировании.

«Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО отлично проявляет себя, они усиливают тоже», — сказал он в ходе встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Кроме того, он отметил, что рассчитывает на переговоры между российской и украинской сторонами в скором времени. Американский лидер также выразил уверенность в заключении сделки России и Украины.

Сделке время: Путин и Трамп заинтересованы в окончании конфликта на Украине
Полного понимания лидеры РФ и США пока не нашли, но добились значительного прогресса

Ранее, 8 октября, президент США заявил, что украинский конфликт в конечном счете удастся урегулировать. Тогда же американский лидер отметил, что уже урегулировал семь конфликтов и близится к урегулированию восьмого.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

