Трамп выразил уверенность в перспективах урегулирования конфликта на Украине

Конфликт на Украине в конечном счете удастся урегулировать. Об этом в среду, 8 октября, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, в конечном итоге разрешим ситуацию [на Украине]», — сказал он журналистам в Белом доме.

Кроме того, американский лидер отметил, что уже урегулировал семь конфликтов и близится к урегулированию восьмого.

Ранее, 7 октября, американский лидер во время встречи с канадским премьер-министром Марком Карни в Белом доме заявил, что урегулирование конфликта на Украине может оказаться более сложным, чем в горячих точках на Ближнем Востоке.

Днем ранее Трамп сообщил, что фактически принял решение по поставкам Украине ракет Tomahawk, но не объяснил, в чем оно заключается. Президент США уточнил, что хотел бы знать цели использования ракет и что не хотел бы видеть эскалацию в украинском конфликте.

