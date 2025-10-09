Власти Молдавии, утвердив положение о сносе памятников, без сомнения, на этом не остановятся и пойдут дальше — начнут переписывать историю и попирать христианские святыни. Об этом 9 октября заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в этот день минкульт Молдавии утвердил документ, позволяющий сносить памятники, если они не соответствуют общественным интересам или вызывают риск социальных конфликтов.

«Сомнений нет, что под экскаватор пойдут памятники борцам с фашизмом и нацизмом. На фоне всë более активных действий по героизации тех же самых румынских коллаборационистов будет проводиться подрывная работа по переписыванию истории Молдавии. Следующий шаг — христианские святыни», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что, каким бы это не показалось невероятным, однако пример Украины тому наглядное доказательство.

«Теперь свое слово должны сказать молдоване — дети, внуки и правнуки героев, воевавших за свободу их Родины и мира от коричневой чумы», — резюмировала она.

До этого, 26 октября, Захарова отметила, что режим президента Украины Владимира Зеленского считает сферу культуры России отдельным «полем боя» и пытается искоренить всё русское не только внутри страны, но и за ее пределами. Она отметила, что Киев вновь собирается клянчить у своих спонсоров денег, чтобы истребить то, что победить невозможно, — великую русскую культуру, снискавшую авторитет во всем мире.

