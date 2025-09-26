Реклама
Захарова указала на борьбу Зеленского с культурой РФ

Захарова: режим Зеленского воспринимает сферу культуры как отдельное «поле боя»
Режим президента Украины Владимира Зеленского считает сферу культуры России отдельным «полем боя» и пытается искоренить всё русское не только внутри страны, но и за ее пределами. На это указала в комментарии по ситуации на Украине 26 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Режим Зеленского воспринимает сферу культуры как отдельное «поле боя» с Россией. Ведет борьбу со всем русским не только внутри Украины, но и за ее пределами. Лицемерно обвиняет нашу страну в попытке стереть украинскую идентичность, уничтожить основу национальной памяти», — приводится ее заявление на сайте ведомства.

Дипломат указала, что украинская сторона обвиняет Россию якобы в разрушении более 2 тыс. учреждений культуры на своей территории. Тогда как украинские чиновники продолжают вводить санкции против российских исполнителей.

«Сфера культуры стала одним из приоритетов утвержденной 10 сентября программы действий правительства Украины. В документе подчеркивается, что культура становится ключевым инструментом сопротивления, <…> восстановления доверия и усиления госбезопасности. Утверждается, что Украина противостоит «культурному геноциду со стороны России», — указала Захарова.

Кроме того, отмечается, что вступившая в должность в июле министр культуры Украины Татьяна Бережная полна решимости привлечь зарубежные средства на развитие работы своего ведомства, и даже созвать так называемый культурный Рамштайн.

«Киев вновь собирается клянчить у своих спонсоров денег, но теперь на то, что истребить и победить невозможно — на великую русскую культуру, которая снискала заслуженный авторитет и уважение во всем мире. Это уже за гранью добра и зла. Паранойя становится «визитной карточкой» тех, кто дорвался до власти в Киеве», — резюмировала дипломат.

Вне себя от рады: почему украинские депутаты недовольны Зеленским
В пропрезидентской фракции возмущаются монополизацией власти

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 23 мая заявил, что страны Запада и Украина на протяжении многих лет фальсифицируют историю РФ и сносят памятники архитектуры, которые связаны с Россией. Также глава МИД РФ уточнил, что в то время, как подобные памятники ликвидируются, монументы коллаборационистам, наоборот, устанавливаются.

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов 18 июля высказал мнение, что изъятие и уничтожение русских книг из библиотек на Украине обедняет страну и напоминает сожжение книг в Германии в прошлом веке. Парламентарий подчеркнул, что это не дает Украине ничего, кроме обеднения во всех смыслах.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

