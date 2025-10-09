На «Финополисе» прошел заключительный этап молодежной программы FINOPOLIS.365

На форуме «Финополис» прошел заключительный этап молодежной программы FINOPOLIS.365. В этой лаборатории будущего финансовых технологий могли поучаствовать ребята со всей страны. В течение года студенты из разных регионов предлагали решения для реальных задач, а лучшие идеи получили шанс быть представленными на Финополисе«.

В этом году одним из ключевых партнеров программы стал ИТ-холдинг Т1.

«Практикоориентированные инициативы очень востребованы среди молодых специалистов. Это возможность переложить свои теоретические знания в практическую плоскость. И конечно, это прекрасная возможность посмотреть, что востребовано сейчас у бизнеса в ИТ-индустрии и каким образом можно применить уже накопленный опыт в рамках обучения. Также это прекрасный старт карьеры», — отметила заместитель гендиректора ИТ-холдинга Т1 по персоналу Екатерина Колесникова.

Компания предложила студентам кейсы по двум направлениям — «ИИ» и «Распределенные реестры». Участники первого трека трудились над разработкой цифрового помощника, способного отслеживать эмоциональное состояние сотрудников и помогать в снижении уровня стресса на работе. В рамках второго трека команды разрабатывали платформу для безопасного обмена данными.

До полуфинала по всем трекам дошли 113 участников в составе 45 команд. Во время кейс-чемпионата участники получали советы от экспертов, учились применять бизнес-подход к своим разработкам и представлять свои проекты широкой публике.

Арсен Меринов, участник FINOPOLIS.365, представивший решение кейса от ИТ-холдинга, рассказал, что раньше у него был лишь опыт участия в научно-технических конференциях, поэтому ему было интересно попробовать свои силы в молодежном соревновании.

«Для себя точно почерпнул новую методику выступления и новые способы выступать. Точно буду использовать. Команда тоже показала себя прекрасно. И явно в будущем будем применять накопленный» опыт, — резюмировал он.

