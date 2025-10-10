Цифровой вход: для российских чиновников запустили онлайн-курсы по ИИ

Для российских госслужащих запустили курсы по искусственному интеллекту — только в федеральных органах власти в 2025 году их пройдут 450 человек, выяснили «Известия». Занятия проходят как очно, так и в онлайн-формате, с домашними заданиями. Использование ИИ поможет чиновникам сократить объем ручной работы и позволит принимать более эффективные решения, заявил «Известиям» вице-премьер правительства Дмитрий Григоренко. Госслужащих учат, как использовать чат-боты на основе ИИ, правильно формулировать текстовые запросы к нейросети и использовать результаты ее анализа. О том, в каких регионах ИИ уже активно внедряется в госуправление, как его используют при обработке обращений граждан в госорганы и при реализации нацпроектов — в нашем материале.

Как устроен курс по ИИ для госслужащих

Российских чиновников начали активно обучать тонкостям работы с искусственным интеллектом. Для этого в правительстве поручили организовать курсы по ИИ для госслужащих, в том числе в онлайн-формате, говорится в письме вице-премьера кабмина Дмитрия Григоренко, с которым ознакомились «Известия».

«Обращаю внимание, что обучение возможно организовывать в удобных форматах, включая онлайн-курсы, оно должно быть доступно для государственных служащих различных уровней без отрыва от основной деятельности с возможностью просмотра материалов в подходящее время», — отмечается в документе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для широкого внедрения ИИ в России важно иметь не только развитые конкурентоспособные технологии, но и высококвалифицированные кадры, которые умеют их грамотно и эффективно использовать, сообщил «Известиям» Дмитрий Григоренко.

— Основная задача обучения — это повышение эффективности управленческих процессов. ИИ позволяет сокращать время и затраты на обработку информации: раньше на это требовались часы ручной работы сотрудников. Технология уже внедрена в систему мониторинга и управления нацпроектами. Она позволяет заблаговременно и с точностью 96% предвидеть риски невыполнения той или иной задачи в срок, — сказал вице-премьер.

Важно, что нейросеть не заменяет госслужащих, а становится их помощником, повышая качество аналитической работы, добавил он.

В 2025 году правительство РФ организовало централизованное обучение более 450 федеральных госслужащих по темам ИИ, сообщили «Известиям» в Минтруде РФ. Те, кто успешно проходит обучение, получает удостоверение о повышении квалификации.

— Обучение проводится в очном формате с применением дистанционных технологий (онлайн-вебинары) и предоставлением материалов для самостоятельного изучения , — рассказали в Минтруде РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Курс включает в себя шесть программ. Например, госчиновников знакомят с прикладными инструментами ИИ, учат использованию чат-бота и цифровых ассистентов для анализа больших данных. Эта программа длится 36 часов.

В других программах чиновникам рассказывают, как ставить задачи для команд разработчиков ИИ с учетом особенностей госуправления, учат, как правильно составить prompt (текстовый запрос к нейросети) и принимать эффективные решения на основе результатов анализа ИИ.

Где ИИ уже используется в госуправлении

Власти России одобрительно смотрят на внедрение искусственного интеллекта в сферу государственного управления. Применение ИИ позволяет не только увеличить скорость принятия решений, но и ведет к оптимизации ресурсов, что очень важно для органов управления и граждан, заявлял Владимир Путин в 2024 году.

— Есть еще одна важная вещь, на которую я бы хотел обратить внимание, для всех стран это имеет значение. Это борьба с коррупцией и злоупотреблениями со стороны власти, потому что использование искусственного интеллекта делает принимаемые решения прозрачными, — уверен президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Средний уровень использования технологий ИИ в сферах экономики и госуправления в РФ за последние два года вырос в 1,5 раза, рассказывал ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Сегодня РФ достигла больших успехов в области цифровизации, в том числе с применением ИИ в области цифрового государственного управления, отметила в разговоре с «Известиями» профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО Елена Зиновьева.

— Москва занимала первое место в рейтинге умных городов ООН в 2018 году. Среди удачных примеров — ИИ в управлении городской инфраструктурой Москвы, например, на дорогах или в метро, где видеокамеры фиксируют нарушения, а ИИ анализирует трафик с целью оптимизации маршрутов, — говорит эксперт.

Возможности ИИ используются и в других регионах. Самый яркий пример — Новосибирская область, где подобные новации внедряются с 2017 года. В сфере госуправления в регионе функционирует единое рабочее место служащего с инструментами ИИ, сообщил «Известиям» министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь. На этом месте чиновник может воспользоваться несколькими цифровыми сервисами, например, ИИ-помощником для работы с обращениями россиян. Цифровой ассистент помогает сотруднику правительства подготовить ответ на обращения граждан.

— ИИ-помощник проводит экспертизу ответа на обращение по 12 параметрам: ясность языка, полнота ответа, грамотность, тон, уважение и другие. Специалист получает комплексную оценку и рекомендации, как улучшить ответ. Также есть персональные помощники для отдельных ведомств, обученные под их специфику. Например, для подготовки ответов на обращения в Государственную жилищную инспекцию и Фонд модернизации ЖКХ, — рассказал министр.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Andrew Brookes

Также в регионе действуют ИИ-помощник по системе электронного документооборота, ИИ-агент по стенографированию совещаний, который транскрибирует речь докладчиков, выделяет главные тезисы и автоматически создает протокол и задачи в системе, и ряд других сервисов. Ранее госслужащие правительства Новосибирской области прошли «Цифровую прокачку», где чиновникам рассказывали об эффективном внедрении нейросетей в госуправление.

В регионе также действует система «Безопасный город», которая благодаря «умным видеокамерам» помогает ловить преступников, выявлять пожары и даже искать пропавших детей.

— В 2025 году Новосибирская область первой в России внедрила сервис по розыску пропавших детей с применением средств ИИ. При обращении в службу 112 с заявлением о пропаже ребенка оператор предлагает загрузить фотографию пропавшего. После загрузки фотография разыскиваемого оперативно поступает в защищенный контур аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Уже найдено семь детей, — рассказал министр.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Один из наиболее востребованных новосибирцами проектов — «Система голосового самообслуживания» (СГС), где работает робот Николай. С помощью нее автоматизированы контакт-центр МФЦ, Единая регистратура Новосибирской области, горячая линия Минтруда и соцразвития региона. С начала 2025 года в колл-центры и на горячие линии региона поступило более 6 млн звонков, и четверть из них обслужил робот-консультант без переключения на оператора.

Как в мире используют ИИ в госуправлении

Несмотря все вышеприведенные примеры, Россию нельзя назвать мировым лидером в области ИИ. На первых местах по уровню инвестиций, внедрению инноваций и применению искусственного интеллекта остаются США и Китай, подсчитали британские аналитики Tortoise Media. Россия в этом рейтинге занимает только 31-ю строчку. Идентичные результаты показал доклад, опубликованный в китайских СМИ, где Россия заняла 30-е место, сразу вслед за Турцией, но перед Эстонией.

Использование ИИ в госуправлении — не новая практика, она берет начало в концепции « умных городов » , но сегодня в свете роста возможностей технологии практика расширяется, отметила Елена Зиновьева.

— Яркий пример — Сингапур, где ИИ-решения задействованы для решения различных задач, от прогнозирования пробок, управления дорожным движением и городской инфраструктурой до борьбы с киберпреступностью, — сказала эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В Китае власти регионов начали внедрять искусственный интеллект от компании DeepSeek для помощи руководящим кадрам в принятии решений. А в Ханчжоу городская «надстройка» Hangzhou City Brain используется для помощи инспекторам и разгрузки пробок, рассказал «Известиям» заместитель директора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский.

— В 2025 году Ханчжоу запустил City Brain 3.0. Он еще глубже интегрирован с отраслевыми системами и «умным» градоуправлением. City Brain — это «мозг» города, который собирает поток данных (камеры, светофоры, датчики, GPS транспорта, обращения граждан) и решает рутинные управленческие задачи, — отметил эксперт.

В Албании пошли еще дальше и назначил на пост министра по госзакупкам робота. Цифровая женщина, которой дали имя Диэлла, усердно делала карьеру, набираясь опыта с января этого года в качестве голосового помощника на национальном портале госуслуг e-Albania.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Власти рассчитывают, что «неподкупность» технологии поможет в борьбе с коррупцией. «Это не научная фантастика, а долг ИИ-чиновника», — заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

Активное развитие ИИ в разных сферах жизни, в том числе в госуправлении, делает жизнь людей более прозрачной, что, в свою очередь, создает риски и уязвимости, отмечает Елена Зиновьева. В пример можно привести усовершенствованную систему распознавания лиц, благодаря которой миллионы видеокамер наблюдают за каждым шагом граждан в развитых странах. Другой обратной стороной развития ИИ можно считать появление кибермошенничества и кибератак, с которыми тоже приходится бороться. Таким образом, искусственный интеллект, меняющий нашу жизнь изо дня в день, можно использовать как во благо, так и во вред: всё зависит от того, в чьих руках он находится.