Врачи в Мексике спасли ребенка с отделившейся в ДТП от позвоночника головой
Семья с несколькими детьми стала жертвой автомобильной аварии в Мексике, в результате которой двухлетний Оливер Стауб получил травму, из-за чего его голова отделилась от позвоночника и спинного мозга. Об этом 9 октября сообщает журнал People.
Инцидент произошел, когда грузовик врезался в машину, в которой находилась семья. Мать Оливера, управлявшая автомобилем, получила черепно-мозговую травму и травму руки. Отец семейства сломал ребра, а пятилетний брат мальчика получил небольшой порез на лбу. По словам очевидцев, голова двухлетнего Оливера, который был в автокресле, оказалась в неестественном положении после столкновения.
В больнице врачи сообщили, что травмы ребенка были несовместимы с жизнью. Однако чудом мальчик выжил, и медики приняли решение провести опасную операцию, которая прошла успешно. Теперь Оливер снова может двигать руками и ногами. Врачи назвали этот случай уникальным и беспрецедентным, дополняет «Газета.Ru»
23 сентября туристический автобус попал в ДТП в Аланье. Уточнялось, что он столкнулся с маршруткой на трассе D400 в районе Конаклы. Отмечалось, что 18 российских туристов были госпитализированы.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ