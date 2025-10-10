Красные танцы: за что Краснахоркаи получил Нобелевскую премию

Нобелевскую премию по литературе за 2025 год получил венгерский прозаик Ласло Краснахоркаи. Его имя уже несколько лет фигурировало среди возможных кандидатов, пусть даже Харуки Мураками в этом списке держится куда дольше. Официальная формулировка награды — «за убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства». Специально для «Известий» литературный критик и шеф-редактор «Яндекс Книг» Константин Мильчин рассказывает, что следует знать о нобелевском лауреате.

Кто такой Ласло Краснахоркаи

Один из самых известных центральноевропейских писателей. Возможно, даже самый известный. Еще летом 2011 года американский журнал The New Yorker выдал большую комплиментарную статью про Краснахоркаи, в которой, среди прочего, прочил ему Нобелевскую премию по литературе. В 2015 году сегодняшний лауреат получил Букеровскую премию, а это не то чтобы прямая дорога к «Нобелю», но тем не менее важный шаг на пути к ней.

Фото: Global Look Press/Henrik Montgomery Книги венгерского писателя Ласло Краснахоркаи

Краснахоркаи вообще собрал внушительную коллекцию литературных наград, включая главную венгерскую премию имени Кошута. То есть человек он известный как у себя дома, так и во всем мире, пусть в первую очередь среди издателей и критиков. Ничего удивительного, что в числе вероятных претендентов Краснахоркаи ходил уже довольно много лет.

Кто был фаворитом Нобелевской премии в этом году

В реальности — никто. Как именно выбирали шведские академики господина Краснахоркаи, мы узнаем лишь в 2075 году, когда архивы за нынешний сезон будут обнародованы. Есть процедура номинирования на премию, ей обладает довольно широкий круг культурных институций по всему миру, но это номинирование в реальности ничего не значит. Есть шведские академики, которые по им ведомым критериям составляют свои длинные и короткие списки, заказывают литературоведческий и языковой анализ.

Фото: REUTERS/TT News Agency/Henrik Montgomery Объявление лауреата Нобелевской премии по литературе 2025 года, Борсхусет, Стокгольм, Швеция

Списки, которые публикуют СМИ и в которых лидировали австралиец Джеральд Марнейн и индиец Амитав Гош, — это оценки букмекеров, коэффициенты, на основании которых они принимают ставки. Да, там действительно лидировал Марнейн, причем по понятной логике: Австралия давно не получала Нобелевскую премию. В прошлом году лауреатом стала кореянка Хан Ган, значит, в этом году, скорее всего, не Азия и не женщина. Впрочем, в таких списках на высших позициях уже 20 лет обитает японец Харуки Мураками и ничего не получает, хотя у него по-прежнему всё хорошо и с тиражами, и с признаниями.

Что почитать у Краснахоркаи на русском

Как минимум «Сатанинское танго» и «Меланхолию сопротивления». Это не самые новые произведения, первое написано еще в 1985-м, второе в 1989 году, за второй роман Краснахоркаи как раз получил Международного «Букера». В «Танго» мы видим панораму агонизирующей венгерской деревни, где много постапокалиптического ужаса, о котором упомянули в своем заключении уважаемые шведские академики. Мир, замкнутый внутри себя, откуда все мечтают вырваться, да вот только не получается. Был один, кто выбрался, но и тот давно исчез и погиб. И вот исчезнувший внезапно оживает и возвращается в родной апокалипсис, чтобы еще больше его усилить.

В «Меланхолии сопротивления» всё начинается с приезда в странный, полуразвалившийся город еще более странного цирка. Льются моря крепкого венгерского алкоголя, все непрерывно вспоминают о былом величии, а заканчивается всё предсказуемо военным переворотом — то ли опереточным, то ли настоящим.

Фото: REUTERS/Toby Melville

Есть еще какое-то количество рассказов, которые можно найти в разных бумажных и интернет-журналах. Известно, что в следующем году в России опубликуют относительно свежий (2016 года) роман Краснахоркаи «Возвращение барона Венкхейма», в котором аристократ-эмигрант, проигравшись в карты, решает вернуться в родной город. Его цель — решить все свои проблемы и встретить возлюбленную из далекой юности. Горожане же, как и в «Сатанинском танго», надеются, что барон сможет им помочь. Вечное возращение и связанные с ним неоправданные ожидания — одна из важнейших тем Ласло Краснахоркаи.

Правы ли академики в этот раз

В принципе, Шведская академия редко промахивается, даже самые странные решения в итоге оказываются отличными рекомендациями для чтения. Почти никто не слышал в России про Абдулразака Гурну до 2021 года, теперь у нас вышло довольно много его романов. И что сказать, это отличный писатель, чтение которого на многих оказало душеспасительное воздействие в последние годы. Краснахоркаи — писатель очень интересный и столь же сложный, он пишет длинными предложениями, которые некоторые вполне благожелательные критики называют бесконечными. Метафоры могут быть столь цветастыми, что сюжет будет теряться. Впрочем, сюжет не так важен, а важно трагикомическое театральное действие посреди центральноевропейского пепелища, осколков блистательных империй и величественных королевств. Краснахоркаи остроумен, но это остроумие висельника, остроумие человека, потерявшего всё. Читать, безусловно, стоит, но это очень непросто.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи отражается в двери издательства Fischer, Франкфурт, Германия, после получения Нобелевской премии по литературе

Кстати, в одном интервью Краснахоркаи признался в любви к Толстому с Достоевским и сказал, что если на какой язык его и переводить, то, конечно же, на русский. После получения Нобелевской премии романы этого писателя получат особый приоритет для издательств, и можно ждать, что скоро их все можно будет читать на русском.