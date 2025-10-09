Лавров назвал страны Востока партнерами России в создании безопасности в Евразии

Москва видит арабские страны перспективными партнерами в формировании общеконтинентальной архитектуры евразийской безопасности. Об этом 9 октября сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта RT «Мосты на Восток».

По его словам, в настоящий момент НАТО ставит перед собой задачу в обеспечении безопасности территорий стран-членов. Лавров уточнил, что в данный момент «угрозы исходят из Южно-Китайского моря».

Министр подчеркнул, что страны альянса активно внедряют свою инфраструктуру на «восточную оконечность Евразии», поэтому этот фактор является «очень важным в контексте формирования большого евразийского партнерства» в качестве материального фундамента и «выстраивания на нем евразийской общеконтинентальной архитектуры безопасности».

«В этих процессах наши арабские коллеги являются для нас перспективными партнерами. Мы это тоже будем обсуждать на первом Российско-Арабском саммите», — заключил Лавров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 сентября заявил, что Россия не собирается разворачиваться с Востока. По его словам, сейчас РФ развивает свое стратегическое партнерство с Китаем и другими странами Глобального Юга, которые заинтересованы в том, чтобы дружить с Россией.

