Режиссер Егор Кончаловский рассказал о роли блата в его жизни

Режиссер Егор Кончаловский заявил, что, несмотря на стереотипное мнение о звездных династиях, отец никогда не помогал ему в профессиональном плане. У известной фамилии есть не только плюсы, но и минусы, отметил родственник сразу двух классиков российского кино — Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова — в новом выпуске подкаста «Известий».

«Помогает, потому что, условно, у меня никогда не было «синдрома первой работы». Когда мы начинали рекламный бизнес, никто не спрашивал: «Ты что-нибудь снимал?». «Наверное, снимал, — думали, — раз из такой семьи». Но за всё надо расплачиваться. Одна журналистка написала рецензию с названием «Ни Михалкова, ни Кончаловского не получилось». Поэтому спрос другой: больше критики, больше ненависти, больше «ему всё сделал папа!» — заявил режиссер.

По его словам, он очень ценит и уважает свою семью и готов к неизбежному негативу, особенно при условии, что «позитив перевешивает». Режиссер добавил, что только один раз, в начале карьеры, обратился к известному отцу за советом.

«Когда впервые предложили снимать кино. У меня нет профессионального образования, я искусствовед, до этого снимал только рекламные ролики. Папа сказал: «Но тебя же не убьют. Ну, подумаешь, скажут, что снял дрянь», — вспомнил Кончаловский.

Режиссер отметил, что раньше «старшие родственники» критиковали его работы. Сначала он переживал, но позже научился относиться к этому философски.

«Первое время я рефлексировал, но потом понял, что или я снимаю кино и всё — проехали, или я должен слушать и рефлексировать. Поскольку я больше ничего не умею делать к этому моменту, то я предпочитаю снимать кино и не обращать внимание на критику», — подытожил он.

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный 1 октября рассказал «Известиям», что после прохождения срочной службы в российской армии планирует продолжать сниматься в фильмах. По словам актера, его ждет огромное количество работы в медиаиндустрии.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ