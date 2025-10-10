Реклама
Прямой эфир
Общество
Россия и Китай нарастят грузопоток по СМП до 20 млн т к 2030 году
Происшествия
Обломки беспилотника ВСУ повредили объект энергетики в Нижегородской области
Общество
Около 7,3 млн работающих родителей получат семейную выплату
Общество
Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин
Общество
Возле острова Итуруп выловили гигантского тунца
Мир
КНР применила антисанкционные меры против пяти дочерних компаний Hanwha Ocean в США
Наука и техника
Один из крупнейших в 2025 году протуберанцев оторвался от Солнца
Экономика
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов «О’Кей»
Наука и техника
В ЕКА предупредили о расширении опасной Южно-Атлантической аномалии на Земле
Авто
На западе Москвы появится новая платная автодорога
Мир
Байден поблагодарил Трампа за мирное урегулирование конфликта в Газе
Авто
В России произошло 325 ДТП за минувшие сутки
Здоровье
Эксперт рассказала о способах диагностики артрита
Мир
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
Здоровье
Врач Карпенко рассказал о причинах снижения иммунитета осенью
Мир
Семья освобожденного из плена ХАМАС Харкина намерена поблагодарить Путина
Мир
В Польше указали на сигнал Путина Западу о готовности достичь целей СВО

Режиссер Егор Кончаловский рассказал о роли блата в его жизни

Режиссер Кончаловский: у известной фамилии есть не только плюсы, но и минусы
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Режиссер Егор Кончаловский заявил, что, несмотря на стереотипное мнение о звездных династиях, отец никогда не помогал ему в профессиональном плане. У известной фамилии есть не только плюсы, но и минусы, отметил родственник сразу двух классиков российского кино — Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова — в новом выпуске подкаста «Известий».

«Помогает, потому что, условно, у меня никогда не было «синдрома первой работы». Когда мы начинали рекламный бизнес, никто не спрашивал: «Ты что-нибудь снимал?». «Наверное, снимал, — думали, — раз из такой семьи». Но за всё надо расплачиваться. Одна журналистка написала рецензию с названием «Ни Михалкова, ни Кончаловского не получилось». Поэтому спрос другой: больше критики, больше ненависти, больше «ему всё сделал папа!» — заявил режиссер.

По его словам, он очень ценит и уважает свою семью и готов к неизбежному негативу, особенно при условии, что «позитив перевешивает». Режиссер добавил, что только один раз, в начале карьеры, обратился к известному отцу за советом.

«Когда впервые предложили снимать кино. У меня нет профессионального образования, я искусствовед, до этого снимал только рекламные ролики. Папа сказал: «Но тебя же не убьют. Ну, подумаешь, скажут, что снял дрянь», — вспомнил Кончаловский.

Режиссер отметил, что раньше «старшие родственники» критиковали его работы. Сначала он переживал, но позже научился относиться к этому философски.

«Первое время я рефлексировал, но потом понял, что или я снимаю кино и всё — проехали, или я должен слушать и рефлексировать. Поскольку я больше ничего не умею делать к этому моменту, то я предпочитаю снимать кино и не обращать внимание на критику», — подытожил он.

Актерская удача: Кемстач в броне, Куриленко ищет «Мону Лизу»
Что смотреть в российских кинотеатрах в эти выходные

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный 1 октября рассказал «Известиям», что после прохождения срочной службы в российской армии планирует продолжать сниматься в фильмах. По словам актера, его ждет огромное количество работы в медиаиндустрии.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025