Актер Калюжный рассказал о творческих планах после дембеля
Российский актер и музыкант Глеб Калюжный 1 октября рассказал «Известиям», что после прохождения срочной службы в Российской армии планирует продолжать сниматься в фильмах.
По словам актера, его ждет огромное количество работы в медиаиндустрии.
«Мы планируем снимать свое кино. У нас молодой продакшен. Планируем концертный тур, планируем сниматься в кино, снимать кино, выпускать прекрасные песни», — рассказал Калюжный.
Ранее в этот день Калюжный сообщил, что хотел бы сняться во второй части российско-китайского фильма «Красные шелк». Актер добавил, что обсуждал успех фильма со своей мамой и директором.
