Разница с возрастом: средний размер пенсий просел ниже четверти от зарплат

В России средний размер пенсий опустился ниже четверти от заработков — 23 тыс. рублей против почти 100 тыс., следует из данных Росстата, которые изучили «Известия». Это минимальный уровень за последние 17 лет. Основные причины — рекордный рост зарплат, за которыми выплаты пожилым не поспевают, а также увеличение числа самозанятых и граждан без трудового стажа. Впрочем, в ближайшие годы повышать оклады будут не так охотно, что даст шанс на стабилизацию соотношения. Как изменятся выплаты по старости и доходы в будущем — в материале «Известий».

Почему зарплаты в четыре раза больше пенсий

В первой половине 2025 года средняя зарплата россиян достигла 96 тыс. рублей, а пенсия — 23 тыс. Таким образом, выплаты (включая страховые и государственные) составили лишь 24% от уровня заработка, следует из данных Росстата.

По сравнению с 2024-м это соотношение сократилось на 1 п.п. — тогда средняя пенсия в I полугодии составляла ровно четверть от заработка. Нынешний же показатель стал минимальным за 17 лет, подсчитали «Известия» на основе исторических данных Росстата. В последний раз показатель опускался ниже 25% в 2008 году, когда оклад был на уровне 16 тыс., а выплаты — чуть меньше 4 тыс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова



Если же смотреть на ежемесячную динамику, то в июле средний заработок по стране достиг почти 99,3 тыс. рублей, а пенсионные выплаты — 23,5 тыс. рублей. В итоге соотношение сократилось до 23,7%. На это также указывает Счетная палата в своем докладе об исполнении федерального бюджета за первое полугодие. В документе отмечается, что в мае показатель опускался еще ниже — до 23,6%. Редакция направила запрос в Минтруд.

Снижение соотношения пенсий к заработкам ниже четверти связано с двумя параллельными тенденциями: быстрым повышением зарплат из-за нехватки кадров и более сдержанной индексацией выплат пожилым, объяснил член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин. По его словам, только за 2023–2024 годы оклады выросли на треть, тогда как выплаты — на 17%.

— Опережающий рост заработков сохраняется, хотя темпы немного снизились по сравнению с прошлым годом. За январь – июль годовой прирост средней зарплаты составил 15% против 18% за тот же период 2024-го, — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Есть и другие причины, по которым соотношение пенсий и зарплат продолжает снижаться, отметила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. Во-первых, с 2016 по 2024 год не проводилась индексация выплат работающим пожилым людям. Во-вторых, ежегодно растет число граждан, получающих социальную пенсию по старости. Это помощь тем, кто никогда не работал официально или не имеет достаточного стажа. Размер таких пособий существенно ниже среднего уровня пенсий (чуть выше 15 тыс.).

Кроме того, почти половину всего фонда оплаты труда получают наиболее обеспеченные работники, добавила эксперт. Остальные группы делят между собой вторую половину. В результате соотношение, рассчитанное по средней зарплате, не отражает реального уровня пенсионного обеспечения большинства пожилых людей, чьи выплаты формировались из более скромных доходов, пояснила Юлия Долженкова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При этом соотношение средней пенсии и заработков в России заметно ниже рекомендуемого уровня Международной организацией труда — не менее 40%. Этот показатель продолжает снижаться на фоне дефицита рабочей силы и ускоренного роста зарплат, особенно за последние три года, подчеркнула Ольга Беленькая. За это время значение сократилось с 28% в 2022 году до 24% в 2025-м.

Как накопить на достойную старость

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ежегодной индексации минимального размера оплаты труда. С января 2026-го МРОТ превысит 27 тыс. рублей — это на 21% больше уровня 2025 года. Такая мера может поддержать рост заработков, особенно в низкооплачиваемом сегменте, напомнила Ольга Беленькая.

В то же время, по оценке эксперта, в будущем стоит ожидать более заметного замедления динамики зарплат на фоне охлаждения экономики. При этом с 2025-го возобновлена индексация выплат для работающих пожилых людей, а с 2026-го планируется переход на двухэтапное повышение страховых пенсий. Как считает Ольга Беленькая, это не гарантирует стабилизации соотношения пенсий и заработков, но может хотя бы замедлить темпы его снижения.

По прогнозу Минэка, в 2026-м рост реальных зарплат замедлится до 2,4%. Для сравнения: в 2025-м показатель оценивается в 3,4%, а в 2024 году он составлял 9,7%.

— Замедление роста заработков окажет двойственное влияние на соотношение пенсий и зарплат. С одной стороны, это может немного улучшить показатель. С другой — снизит базу для формирования пенсионных прав, поскольку именно зарплата лежит в их основе. Дополнительное давление окажет рост числа самозанятых, поскольку этот режим не предполагает начисления страховых взносов и не формирует пенсионных прав, — пояснила профессор Финансового университета Юлия Долженкова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Для повышения уровня жизни на пенсии важно заранее сформировать финансовую подушку, то есть собственные накопления, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, откладывая, например, 20% дохода, можно со временем создать долгосрочные сбережения. Так, чтобы накопить 1 млн при заработке в 100 тыс., потребуется примерно пять лет.

Для получения дополнительного дохода в 50 тыс. ежемесячно в течение 10 лет после выхода на пенсию нужно собрать около 6 млн, оценил Валерий Тумин из экспертного совета при ГД. Если начать копить за 20 лет до этого, придется ежемесячно откладывать примерно 18–19 тыс., используя инструменты с доходностью выше инфляции — такие как НПФ, долгосрочные депозиты или инвестиционные продукты.