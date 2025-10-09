Сбереги смолоду: в РФ хотят адаптировать пенсионные портфели под возраст клиентов

В России предложили разрешить пенсионным фондам формировать инвестиционные портфели с учетом возраста клиентов. С такой инициативой представители «Т-Пенсии» выступили на встрече с ЦБ. Сейчас в активах преобладают корпоративные облигации и ОФЗ. Однако переход к адаптивной стратегии может повысить доходность длинных инструментов на 0,7–1,7 п.п. в год. Молодым участникам предлагается увеличивать долю акций и других потенциально доходных вложений, а по мере приближения к пенсии постепенно переводить средства в более консервативные и надежные инструменты. Как этот подход может повлиять на фондовый рынок и повысит ли он интерес к долгосрочным инвестициям — в материале «Известий».

Во что инвестируют пенсионные фонды в России

В России растет интерес к программе долгосрочных сбережений (ПДС), с помощью которой можно накопить средства на будущее. По данным ЦБ, с 2024 года по сентябрь 2025-го в нее вступили около 5 млн человек, а общий объем вложений превысил 483 млрд рублей. Популярность программы объясняется господдержкой: государство софинансирует взносы, предоставляет налоговый вычет, а также позволяет переводить в ПДС пенсионные накопления. При этом доходность инвестиций обеспечивает стратегия, которую выбирают для управления активами негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Сейчас большинство НПФ предлагают консервативные продукты, которые не учитывают возраст и риск-профиль клиентов. Основная часть средств размещается в облигациях федерального займа и корпоративных бондах, тогда как доля акций в портфелях обычно не превышает 10%. Такая осторожность связана с действующими требованиями: фонды обязаны гарантировать безубыточность инвестиций на срок от одного до пяти лет. Если результат окажется отрицательным, убытки придется покрывать из страхового резерва, а при его нехватке — из собственных средств.

По данным ЦБ, средняя доходность пенсионных резервов с 2015 года по первое полугодие 2025-го составила всего 7,3%. Чтобы повысить эффективность вложений, «Т-Пенсия» предлагает расширить мандат НПФ и разрешить им формировать портфели с учетом возраста клиента. Логика проста — структура активов у человека, которому до пенсии пять лет, должна отличаться от портфеля того, кто будет выходить на нее через 30 лет. Как сообщили «Известиям» в «Т-Банке», соответствующее предложение фонд представил на встрече с Банком России. Редакция направила запрос в регулятор.

— Такой подход позволит дать клиенту повышенную доходность, когда горизонт инвестирования длинный, а со временем портфели приобретают стабильность за счет ребалансировки в более консервативные инструменты. Это позволяет повысить потенциальную доходность клиентов и доверие к ПДС, — пояснил гендиректор НПФ «Т-Пенсия» Дмитрий Тарасов.

При этом, по словам эксперта, около 23% участников ПДС — люди младше 45 лет. Именно они чаще готовы к стратегиям с большей долей акций, которые в долгосрочной перспективе приносят более высокую доходность.

Между тем в пресс- службе ЦБ «Известиям» сказали, что к ним такая инициатива пока не поступала. В регуляторе также напомнили, что законодательство РФ не запрещает в рамках договоров негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений формировать инвестиционные стратегии, связывающие уровень риска портфеля клиента с ожидаемым сроком достижения пенсионного возраста.

При этом фондам необходимо формировать такие средства, а также вести их учет и инвестировать отдельно друг от друга. Адаптивная инвестиционная стратегия должна быть прописана в договорах с клиентами и пенсионных правилах или правилах формирования долгосрочных сбережений, полагают в ЦБ. «Это необходимо для того, чтобы не смешивать активы и обязательства клиентов разных возрастных групп, в том числе для корректного расчета результата размещения пенсионных средств», — пояснил регулятор.

Как повысить доходность долгосрочных инвестиций

Подобная практика уже давно используется за рубежом. Примерно с 2000-х годов появились так называемые фонды с целевой датой (TDF). Их стратегия строится вокруг возраста и риск-профиля клиента — по мере приближения к пенсии структура портфеля становится более осторожной. Как правило, доля акций постепенно сокращается, а часть облигаций растет — таким образом финорганизации помогают накапливать капитал в молодости и защищать его ближе к заслуженному отдыху.

С 2009-го активы в таких фондах выросли с $272 млрд до $4 трлн, увеличиваясь в среднем на треть в год. Сегодня на их долю приходится около 9% совокупных пенсионных накоплений США. Подобные решения активно развиваются и в других странах — Великобритании, Канаде, Австралии, Чили, Мексике.



Чтобы оценить, насколько такая модель может подойти российскому рынку, «Т-Инвестиции» провели расчет потенциальной доходности на основе исторических данных. За основу взяли структуру портфеля НПФ и срок инвестирования в 15 лет с постепенным снижением доли акций:

• 60% — в первые пять лет;

• 30% — с пятого по десятый год;

• 10% — с десятого по 15-й год.

Расчет показал, что стратегия, адаптированная под возраст клиента, обеспечивает более высокую среднегодовую доходность, даже с учетом кризисных лет в экономике. Так, показатель оказался выше на 0,7 п.п. — 10,6% против 9,9% у стандартного портфеля НПФ.

При этом, если сопоставить результаты с фактической доходностью НПФ за последние 10 лет, разница станет еще заметнее: она достигает 3,3 п.п. — 10,6% против 7,3%.

Даже в самом неблагоприятном 15-летнем сценарии инвестор получил бы больше, чем в среднем по рынку, — 7,4% против 7,3% годовых, показало исследование.

Вместе с тем добавление золота в портфель, доля которого также меняется в зависимости от возраста клиента (20% — в первые пять лет, 10% — с пятого по десятый и 5% — с десятого по 15-й), позволило еще повысить итоговую доходность. Включение этого актива дало прибавку в среднем на 1,7 п.п. — с 9,9 до 11,6% по сравнению со средней структурой вложений НПФ, следует из расчетов «Т-Инвестиций».

Однако на коротком горизонте в пять лет портфели с высокой долей акций могут показывать отрицательную доходность, что противоречит требованиям законодательства. Зато на сроке в десять лет такие активы, как правило, обеспечивают более стабильный положительный результат.

— Чтобы внедрить адаптивную структуру портфеля, возможно, потребуется увеличить предельный срок гарантирования безубыточности — с нынешних пяти до десяти лет, — отметил Дмитрий Тарасов.

Как удвоить капитализацию фондового рынка РФ

Адаптация портфелей НПФ под возраст клиентов может дать заметный структурный эффект для российского фондового рынка, считает Дмитрий Тарасов. По его словам, благодаря долгосрочному характеру вложений такие фонды формируют «длинные» деньги, рост объема которых снижает волатильность рынка и способствует его более устойчивому развитию.

Как отметил председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков, розничный инвестор сегодня становится основной движущей силой российского рынка. В связи с этим, по его словам, необходимо корректировать сберегательно-инвестиционное поведение граждан в контексте задачи, поставленной президентом РФ, — удвоение капитализации фондового рынка к 2030 году.

Пенсионные фонды сейчас гораздо жестче зарегулированы, чем схожие инвестиционные инструменты, такие как ПИФы, продукты ИСЖ и брокерские решения, добавила гендиректор «НПФ Альфа» Лариса Горчаковская. По ее словам, если речь идет о долгосрочных программах и привлечении молодежи, а также более широких категорий населения, не только предпенсионеров, смягчение ряда регуляторных требований сделало бы продукты НПФ более конкурентоспособными.

— В мировой практике есть примеры более доходных вложений среди пенсионных фондов, доля акций в которых может превышать 40% (например, китайские, американские, канадские, австралийские). Но у нас исторически пенсионные фонды — это организации, выполняющие социальную роль, поскольку они работают не только с частными, но и с государственными деньгами. И ответственность, лежащая на НПФ за сохранность накоплений, наверное, превалирует над потенциальной доходностью, которую дают более рисковые инструменты, — оценила она.

ПДС постепенно становится одним из ключевых инструментов привлечения долгосрочных инвестиций в экономику. Ее развитие требует совместных усилий государства, бизнеса и финансовых институтов, отметил гендиректор «Ренессанс Накопления» Владислав Гусев. По его словам, ключевая задача программы — повысить прозрачность, простоту и удобство решений по управлению долгосрочными сбережениями. Это особенно важно, поскольку ПДС ориентирована на молодежь, для которой приоритетом становится цифровизация и доступность сервисов.

Участники рынка ПДС видят потенциал для повышения долгосрочной доходности за счет контролируемого изменения структуры вложений НПФ при одновременном усилении защиты клиентов, отметил гендиректор «Совкомбанк Страхование Жизни» Олег Черноусов. По его словам, компания предлагает запустить такой пилотный проект в ограниченном периметре ПДС — с квартальной отчетностью, согласованными с регулятором параметрами и последующей законодательной фиксацией условий после оценки результатов через год.

В «НПФ Альфа» также сообщили, что для более активных инвесторов с длинным горизонтом планирования запускается стратегия с повышенной долей рисковых активов — в пределах, не нарушающих требование о безубыточности. Фонд намерен ограниченно протестировать спрос на такую модель и оценить, как она влияет на интерес клиентов к открытию ПДС.