В Чувашии житель явился с повинной в полицию после неудачной попытки теракта
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Чувашии после попытки поджога электроподстанции железной дороги в городе Канаше. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по региону.
«Следственным органом УФСБ России по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
По версии следствия, подозреваемый стал жертвой мошенников и был завербован украинскими спецслужбами. Отмечается, что в мае 2025 года злоумышленники представились сотрудниками «Почты России», правоохранительных органов и Центрального банка (ЦБ) РФ и убедили фигуранта оформить займы, а также перевести 100 тыс. рублей на якобы «безопасный счет».
Позднее фигуранта, которому угрожали уголовным преследованием якобы за «помощь мошенникам», принудили совершить поджог электроподстанции железной дороги. В ведомстве добавили, что ему перевели деньги для покупки компонентов и приготовления зажигательной смеси.
Подозреваемый попытался поджечь подстанцию, но возгорания не произошло. Впоследствии мужчина обратился в правоохранительные органы и сознался в содеянном. Фигуранта подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Накануне сообщалось, что двоих россиян, работавших на украинских террористов и готовивших по их заданию террористические акты на территории РФ, осудили за государственную измену. Отмечается, что 47-летний мужчина был приговорен к 21 году лишения свободы, а 22-летний обвиняемый получил 18 лет тюрьмы. Кроме того, каждый из них также получил штраф в размере 600 тыс. рублей.
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