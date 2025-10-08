Готовивших теракты по заданию Киева россиян осудили за госизмену

Двое россиян, работавших на украинских террористов и готовивших по их заданию теракты на территории РФ, были осуждены за государственную измену. Об этом 8 октября сообщили на сайте прокуратуры Калужской области.

«В суде установлено, что в 2024 году 47-летний житель Москвы и 22-летний житель Краснодарского края стали участниками созданной представителями Вооруженных сил и специальных служб Украины террористической организации и совершали действия, направленные против безопасности Российской Федерации», — указано в сообщении ведомства.

Согласно заявлению прокуратуры, один из обвиняемых изготовил взрывчатое вещество и самодельные взрывные устройства, часть из которых затем разместил в тайниках. При задержании у него были обнаружены самодельные взрывные устройства и боевые патроны. Второй обвиняемый, получив взрывные устройства, разместил их на объектах, указанных организаторами. Одно из устройств было изъято при его задержании.

47-летний мужчина был приговорен к 21 году лишения свободы, а 22-летний обвиняемый получил 18 лет тюрьмы. Каждый из подсудимых также получил штраф в размере 600 тыс. рублей. Сообщается, что первые четыре года они будут отбывать наказание в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.

Суд конфисковал у подсудимых сотовые телефоны, автомобиль и денежные средства в размере 119 тыс. рублей, которые были получены преступным путем.

Ранее, 4 октября, жителя поселка Володарское в Донецкой области Сергея Петрика осудили на 15 лет за государственную измену. Следствие установило, что мужчина инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) в WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и передавал им информацию о местах расположения подразделений Минобороны России.

