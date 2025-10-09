Сыгравший в фильме «Темный рыцарь» актер Рон Дин умер на 88-м году жизни

Американский актер Рон Дин, известный по роли в фильме «Темный рыцарь», умер в США в возрасте 87 лет, сообщает 9 октября журнал Variety.

Артиста не стало 5 октября. Прессе об этом рассказала его возлюбленная Мэгги Нефф. По ее словам, перед смертью Дин смог попрощаться со своими родственниками. Причина смерти не сообщается.

«Он умер ровно в 16:00, после того как его любимые младшие сестры попрощались с ним. Он держался за них, как воин. Потом мы остались одни, я обняла его, держа за руку», — сказала Нефф.

Дин родился в Чикаго и начинал свою карьеру, играя полицейских и военных. Одной из его первых ролей стал фильм «Рискованный бизнес» с Томом Крузом. Также актер особенно запомнился по работе в фильме Джона Хьюза «Клуб «Завтрак» и фильму Кристофера Нолана «Темный рыцарь». Всего в фильмографии актера более 80 работ, отмечает «Газета.Ru». Среди них — «Беглец», «Руди», «Завтра наступит сегодня», «Спасатель», «Криминальная история», «Клиент всегда мертв».

