Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле указали на отчаянные попытки властей Молдавии удержать власть
Мир
Минкоммерции КНР заявило о готовности ответить США на 100-процентные пошлины
Мир
В Китае пообещали дать ответ США на запрет полетов над Россией
Армия
Средства ПВО ликвидировали 32 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
Мир
СБУ объявила в розыск археолога Толстикова за 50-летнюю экспедицию в Керчи
Мир
СМИ сообщили об обсуждениях в Британии отставки советника Стармера Пауэлла
Мир
Консул РФ в Таиланде предостерег о заманивании граждан России в рабство в Мьянме
Армия
Бойцы ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области
Мир
В результате взрыва на заводе в Теннесси погибли 16 человек
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Количество погибших при наводнениях в Мексике увеличилось до 41 человека
Мир
СМИ узнали о взятии Пакистаном под контроль 19 приграничных пунктов Афганистана
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП в Хабаровске
Мир
В Израиле заявили о ликвидации тоннелей ХАМАС после возвращения всех заложников
Мир
Китайский корабль протаранил филиппинское судно в Южно-Китайском море
Мир
FT узнала о координации США ударов Украины по энергетике России
Общество
СМИ сообщили о частичном признании вины блогером Ефремовым в экстремизме

Диетолог назвал допустимое количество орехов

Диетолог Поляков: за раз можно съесть 25 г орехов
0
EN
Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, сколько орехов допустимо съедать за один раз без вреда для здоровья.

В беседе с aif.ru в четверг, 9 октября, специалист отметил, что особенно осторожно следует употреблять бразильские орехи, так как в них содержится очень высокая концентрация селена — допустимая норма составляет не более четырех-пяти штук в день.

Он также подчеркнул, что с миндалем тоже стоит быть аккуратнее: его переедание может привести к серьезным проблемам с пищеварением, поэтому лучше ограничиваться примерно 25 г.

Ядерная реакция: как орехи улучшают внешность
Специалисты по здоровому питанию рассказали, почему растительный белок полезен для кожи и волос

7 октября врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала, что побороть осеннюю хандру помогут продукты с триптофаном. Он содержится в яйцах, особенно в желтке, в орехах и семечках, твердых сортах сыра, твороге и бобовых.

6 октября врач-диетолог Елена Устинова рассказала, что горсть тыквенных семечек содержит суточную норму магния. По ее словам, тыквенные семечки — настоящий источник минералов и полезных веществ. Они благотворно влияют на нервную систему, кости, почки и другие органы, сообщает 360.ru.

2 октября врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал тыквенные семечки самыми полезными. Он отметил, что сырые тыквенные семечки обладают антипаразитарным действием и богаты цинком и другими полезными веществами.

В сентябре врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, что без вреда для организма за один прием можно съесть 20–25 г очищенных семечек подсолнечника. А вот тыквенных семечек можно съесть и больше, пишет НСН.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025