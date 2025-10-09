Диетолог назвал допустимое количество орехов

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, сколько орехов допустимо съедать за один раз без вреда для здоровья.

В беседе с aif.ru в четверг, 9 октября, специалист отметил, что особенно осторожно следует употреблять бразильские орехи, так как в них содержится очень высокая концентрация селена — допустимая норма составляет не более четырех-пяти штук в день.

Он также подчеркнул, что с миндалем тоже стоит быть аккуратнее: его переедание может привести к серьезным проблемам с пищеварением, поэтому лучше ограничиваться примерно 25 г.

7 октября врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала, что побороть осеннюю хандру помогут продукты с триптофаном. Он содержится в яйцах, особенно в желтке, в орехах и семечках, твердых сортах сыра, твороге и бобовых.

6 октября врач-диетолог Елена Устинова рассказала, что горсть тыквенных семечек содержит суточную норму магния. По ее словам, тыквенные семечки — настоящий источник минералов и полезных веществ. Они благотворно влияют на нервную систему, кости, почки и другие органы, сообщает 360.ru.

2 октября врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал тыквенные семечки самыми полезными. Он отметил, что сырые тыквенные семечки обладают антипаразитарным действием и богаты цинком и другими полезными веществами.

В сентябре врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, что без вреда для организма за один прием можно съесть 20–25 г очищенных семечек подсолнечника. А вот тыквенных семечек можно съесть и больше, пишет НСН.

