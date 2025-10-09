Москва компенсирует затраты на установку зарядок для электромобилей

Москва будет компенсировать частным инвестором затраты на технологическое присоединение электрозарядных станций (ЭЗС) для электрокаров к городским сетям. Об этом в своем канале в мессенджере MAX 9 октября сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Компенсация за присоединение одной ЭЗС составит 50%, но не более 2 млн рублей. Город поддержит установку станций с коннекторами типов CSS Combo2 и/или GB/T мощностью от 150 кВт.

Также владельцы ЭЗС будут обязаны интегрировать станции в городское программное обеспечение: АИС «Единое парковочное пространство» и «Энергия Москвы», мобильное приложение «Метро Москвы». Чтобы подать заявку на получение компенсации, следует обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

«Сейчас в Москве свыше 7 тыс. ЭЗС. В ближайшие годы планируем значительно расширить сеть, чтобы подготовить столицу к растущему парку электротранспорта и улучшить экологию», — отметил Собянин.

Ранее, 26 сентября, Минпромторг России объявил отбор на право получения субсидий на компенсацию части затрат на приобретение электрозарядных станций (ЭЗС) постоянного тока от 149 кВт, а также на их технологическое присоединение к электросетям. Предельный размер субсидии составит 60% от затрат на ЭЗС и техприсоединения. В зависимости от мощности станции (149–400 кВт) она составит от 1,86 млн до 4,37 млн рублей. Размер субсидии на техприсоединение варьируется от 900 тыс. до 2,11 млн рублей для отдельно стоящей ЭЗС и от 1,87 до 2,11 млн рублей для группы станций.

До этого, 12 сентября, Собянин сообщал, что в рамках развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта мэрия Москвы приняла решение о заключении долгосрочных контрактов на установку и обслуживание зарядных станций.

