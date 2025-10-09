Реклама
Прямой эфир
Армия
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Общество
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
Мир
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Общество
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Мир
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
Авто
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Мир
Постпред США при НАТО допустил скорое завершение конфликта на Украине
Мир
Стармер заявил о согласии X соблюдать законы Британии об интимных дипфейках
Мир
Макрон заявил об участии Франции в совместных учениях с Данией в Гренландии
Мир
Трамп 15 января проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо
Мир
Стало известно о возможном проведении заседания СБ ООН по Ирану 15 января
Общество
Аналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводов
Спорт
ФК «Реал» проиграл «Альбасете» в матче Кубка Испании со счетом 2:3
Авто
Цена новых отечественных авто выросла почти на четверть за год

Москва компенсирует затраты на установку зарядок для электромобилей

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Москва будет компенсировать частным инвестором затраты на технологическое присоединение электрозарядных станций (ЭЗС) для электрокаров к городским сетям. Об этом в своем канале в мессенджере MAX 9 октября сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Компенсация за присоединение одной ЭЗС составит 50%, но не более 2 млн рублей. Город поддержит установку станций с коннекторами типов CSS Combo2 и/или GB/T мощностью от 150 кВт.

Также владельцы ЭЗС будут обязаны интегрировать станции в городское программное обеспечение: АИС «Единое парковочное пространство» и «Энергия Москвы», мобильное приложение «Метро Москвы». Чтобы подать заявку на получение компенсации, следует обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

«Сейчас в Москве свыше 7 тыс. ЭЗС. В ближайшие годы планируем значительно расширить сеть, чтобы подготовить столицу к растущему парку электротранспорта и улучшить экологию», — отметил Собянин.

Маск-халатность: почему в РФ всё чаще горят электромобили
Пожарные рассказали о способах тушения возгораний электротранспорта

Ранее, 26 сентября, Минпромторг России объявил отбор на право получения субсидий на компенсацию части затрат на приобретение электрозарядных станций (ЭЗС) постоянного тока от 149 кВт, а также на их технологическое присоединение к электросетям. Предельный размер субсидии составит 60% от затрат на ЭЗС и техприсоединения. В зависимости от мощности станции (149–400 кВт) она составит от 1,86 млн до 4,37 млн рублей. Размер субсидии на техприсоединение варьируется от 900 тыс. до 2,11 млн рублей для отдельно стоящей ЭЗС и от 1,87 до 2,11 млн рублей для группы станций.

До этого, 12 сентября, Собянин сообщал, что в рамках развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта мэрия Москвы приняла решение о заключении долгосрочных контрактов на установку и обслуживание зарядных станций.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026