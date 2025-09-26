Реклама
Минпромторг выделит субсидии на зарядки для электрокаров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Минпромторг России объявил отбор на право получения субсидий на компенсацию части затрат на приобретение электрозарядных станций (ЭЗС) постоянного тока от 149 кВт, а также на их технологическое присоединение к электросетям. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Предельный размер субсидии составит 60% от затрат на ЭЗС и техприсоединения. В зависимости от мощности станции (149–400 кВт) она составит от 1,86 млн до 4,37 млн рублей. Размер субсидии на технологическое присоединение варьируется от 900 тыс. до 2,11 млн рублей для отдельно стоящей ЭЗС и от 1,87 до 2,11 млн рублей для группы станций.

В перечне условий отмечается, что размещение ЭЗС должно обеспечивать возможность парковки минимум двух электромобилей не далее чем в 4 м от зарядной станции. Получатель субсидий обеспечивает функционирование объекта зарядной инфраструктуры в течение не менее 5 лет с ввода в эксплуатацию. При этом получателем должен обеспечиваться определенный уровень сервисного обслуживания и технической доступности.

Субсидия предоставляется в рамках федерального проекта «Производство инновационного транспорта», входящего в нацпроект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Принять участие в отборе могут юрлица, создающие электрозарядную инфраструктуру для электромобилей. Заявки принимаются с 26 сентября по 24 октября 2025 года через ГИСП.

Маск-халатность: почему в РФ всё чаще горят электромобили
Пожарные рассказали о способах тушения возгораний электротранспорта

Ранее, 12 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в рамках развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта мэрия столицы приняла решение о заключении долгосрочных контрактов на установку и обслуживание зарядных станций.

20 августа стало известно, что по состоянию на начало июля в России насчитывалось 65,2 тыс. электромобилей. С начала года прирост количества электрокаров составил 5,6 тыс. единиц (+9,4%), из них 4,4 тыс. машин было продано новыми, остальные — подержанные. Самой распространенной моделью электрокара в стране является Nissan Leaf (17,3 тыс. ед.).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

