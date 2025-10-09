Мишустин заявил о предоставлении больничного самозанятым со следующего года
Самозанятые граждане смогут со следующего года оформлять оплачиваемые больничные. Об этом 9 октября заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
«Для этого с 1 января будет предоставлена возможность добровольно застраховаться в Социальном фонде и самостоятельно перечислять соответствующие ежемесячные взносы», — отметили на сайте правительства.
Мишустин подчеркнул, что решение останется за гражданами. Если они его примут, то в случае болезни или травмы смогут получить пособие. Максимальный размер можно выбрать — 35 либо 50 тыс. рублей, точная сумма будет рассчитываться исходя из стажа и других параметров, уточнили в правительстве.
Отмечается, что такой механизм для самозанятых станет действовать в режиме эксперимента до конца 2028 года.
Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству от партии «Новые люди» Александр Демин 25 сентября сообщил, что с 1 октября самозанятые граждане России, а также представители малого и среднего бизнеса получат право на оформление кредитных каникул один раз в пять лет. Согласно заявлению депутата, заемщики смогут получить отсрочку по кредитным обязательствам на срок до шести месяцев.
