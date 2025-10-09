Реклама
В Москве начались тесты автобуса ЛиАЗ нового поколения

Фото: transport.mos.ru
На пригородном маршруте 1383 от станции метро «Планерная» до Химок начались испытания нового автобуса Citymax 12 с повышенным уровнем комфорта. Об этом 9 октября в своем Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта.

Citymax 12 произведен Ликинским автобусным заводом (ЛиАЗ). Презентация модели состоялась в прошлом году, для выпуска машины на предприятии прошла масштабная модернизация.

Преимуществами Citymax 12 над более ранними моделями автобусов называется рекордная площадь низкого пола в салоне (13,6 кв. м), увеличенная ширина дверных проемов, проходов между сиденьями и накопительной площадки и большая площадь остекления, за счет чего в салоне стало светлее, а обзор улучшился.

Передняя независимая подвеска и использование современных материалов в конструкции кузова обеспечивают более плавный и тихий ход. Вертикальные поручни закрепили к боковой части кузова, передвижение по салону стало свободнее.
Кроме того, автобус имеет зеленую и красную подсветку на дверях, предупреждающую об их открытии и закрытии.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, по результатам эксплуатации в разных дорожных и погодных условиях будет рассмотрена возможность закупки Citymax 12 для работы на смежных маршрутах в Подмосковье. Средний возраст наземного транспорта в Москве остается одним из самых низких в России и Европе, отметил он.

В погоне за фургонами: что показали на выставке Comvex 2025
Рынок грузовиков не сдается, несмотря на резкое падение продаж

Ранее, 26 сентября, на Павловском автобусном заводе стартовало производство новой модели Citymax 8. Длина автобуса составляет 8,1 м, а вместимость — 32 пассажира. Такой транспорт востребован на маршрутах с невысоким пассажиропотоком.

