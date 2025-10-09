В Москве начались тесты автобуса ЛиАЗ нового поколения

На пригородном маршруте 1383 от станции метро «Планерная» до Химок начались испытания нового автобуса Citymax 12 с повышенным уровнем комфорта. Об этом 9 октября в своем Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта.

Citymax 12 произведен Ликинским автобусным заводом (ЛиАЗ). Презентация модели состоялась в прошлом году, для выпуска машины на предприятии прошла масштабная модернизация.

Преимуществами Citymax 12 над более ранними моделями автобусов называется рекордная площадь низкого пола в салоне (13,6 кв. м), увеличенная ширина дверных проемов, проходов между сиденьями и накопительной площадки и большая площадь остекления, за счет чего в салоне стало светлее, а обзор улучшился.

Передняя независимая подвеска и использование современных материалов в конструкции кузова обеспечивают более плавный и тихий ход. Вертикальные поручни закрепили к боковой части кузова, передвижение по салону стало свободнее.

Кроме того, автобус имеет зеленую и красную подсветку на дверях, предупреждающую об их открытии и закрытии.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, по результатам эксплуатации в разных дорожных и погодных условиях будет рассмотрена возможность закупки Citymax 12 для работы на смежных маршрутах в Подмосковье. Средний возраст наземного транспорта в Москве остается одним из самых низких в России и Европе, отметил он.

Ранее, 26 сентября, на Павловском автобусном заводе стартовало производство новой модели Citymax 8. Длина автобуса составляет 8,1 м, а вместимость — 32 пассажира. Такой транспорт востребован на маршрутах с невысоким пассажиропотоком.

