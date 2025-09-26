Реклама
Трамп назвал вероятным шатдаун правительства США
В ФРГ подтвердили участие задержанного украинца в подрыве «Северных потоков»
Кулеба допустил потерю Украиной территорий после конфликта
Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным в Анкоридже
Орбан пообещал сбивать беспилотники в небе Венгрии
Миссия ЕС сообщила о двух россиянах на борту атакованного у Йемена судна
Принц Уильям посвятил актера Гари Олдмана в рыцари
Трамп не сдержал обещание и вновь сравнил Россию с «бумажным тигром»
В Госдуме предложили передавать пенсионные отчисления умерших наследникам
Кипр приостановил прием заявок на визу в России до 3 октября
Королю Бахрейна передали в дар двух камчатских соколов от имени президента России
Захарова пообещала высылку австрийского дипломата из РФ в ответ на решение Вены
Суд Австрии оправдал 10 обвиняемых в групповом изнасиловании девочки
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Филиппин
Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций
В Донецке прошел молодежный концерт в День воссоединения Донбасса с РФ
ФК «Реал» всухую обыграл «Кайрат» благодаря хет-трику Мбаппе

Павловский автобусный завод начал выпуск новой модели Citymax 8

На Павловском автобусном заводе стартовало производство новой модели Citymax 8. Длина автобуса составляет 8,1 м, а вместимость — 32 пассажира. Такой транспорт востребован на маршрутах с невысоким пассажиропотоком, он обеспечивает повышенный комфорт для пассажиров и экономичность в эксплуатации для перевозчиков, говорится в сообщении компании «Современные транспортные технологии», которое поступило «Известиям» 26 сентября.

В салоне предусмотрено 21 место для сидения, все они размещены по ходу движения. Дополнительно в салоне есть еще три мягких откидных сиденья. Вход в автобус — через широкую двухстворчатую дверь без ступенек. На низкопольной площадке в центре салона можно установить детскую или инвалидную коляску.

Для плавности хода Citymax 8 оснащен пневмоподвеской сзади. В кузове широко применены композитные материалы. Автобус приводится в движение дизельным мотором G 2.5 мощностью 150 л.с. («Евро-5») в паре с 6-ступенчатой коробкой передач. Тормозная система — пневматическая, с дисковыми рабочими механизмами на всех колесах. Модель оснащена антиблокировочной и антипробуксовочной системами.

Для запуска производства новой модели на предприятии была проведена модернизация технологических процессов. Инвестиции в обновление производства составили 670 млн рублей, отметили в компании.

В погоне за фургонами: что показали на выставке Comvex 2025
Рынок грузовиков не сдается, несмотря на резкое падение продаж

Ранее, 19 сентября, сообщалось, что в России разработали новую модификацию грузовика «Валдай 12». Спецтехника построена на шасси со сверхдлинной колесной базой и имеет европлатформу, которая позволяет загружать 20 стандартных европаллет.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

