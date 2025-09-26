Павловский автобусный завод начал выпуск новой модели Citymax 8

На Павловском автобусном заводе стартовало производство новой модели Citymax 8. Длина автобуса составляет 8,1 м, а вместимость — 32 пассажира. Такой транспорт востребован на маршрутах с невысоким пассажиропотоком, он обеспечивает повышенный комфорт для пассажиров и экономичность в эксплуатации для перевозчиков, говорится в сообщении компании «Современные транспортные технологии», которое поступило «Известиям» 26 сентября.

В салоне предусмотрено 21 место для сидения, все они размещены по ходу движения. Дополнительно в салоне есть еще три мягких откидных сиденья. Вход в автобус — через широкую двухстворчатую дверь без ступенек. На низкопольной площадке в центре салона можно установить детскую или инвалидную коляску.

Для плавности хода Citymax 8 оснащен пневмоподвеской сзади. В кузове широко применены композитные материалы. Автобус приводится в движение дизельным мотором G 2.5 мощностью 150 л.с. («Евро-5») в паре с 6-ступенчатой коробкой передач. Тормозная система — пневматическая, с дисковыми рабочими механизмами на всех колесах. Модель оснащена антиблокировочной и антипробуксовочной системами.

Для запуска производства новой модели на предприятии была проведена модернизация технологических процессов. Инвестиции в обновление производства составили 670 млн рублей, отметили в компании.

Ранее, 19 сентября, сообщалось, что в России разработали новую модификацию грузовика «Валдай 12». Спецтехника построена на шасси со сверхдлинной колесной базой и имеет европлатформу, которая позволяет загружать 20 стандартных европаллет.

