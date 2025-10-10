Реклама
В СФ объяснили необходимость завершения эксперимента с «налогом самозанятых»

Голов: завершение эксперимента с НПД не подразумевает отмену института самозанятости
Рекомендация Совета Федерации о завершении эксперимента с налогом на профессиональный доход в 2026 году не подразумевает отмену института самозанятости. Это в беседе с «Известиями» подчеркнул сенатор Олег Голов.

Сами заняты: доходы россиян от предпринимательства выросли на четверть
Почему граждане все активнее ищут подработки и что им дает самозанятость

Речь идет о переходе от экспериментального режима к постоянной системе.

«За шесть лет эксперимент доказал свою эффективность — 14,3 млн человек легализовали свои доходы. Однако мы видим и серьезные проблемы. Работодатели массово злоупотребляют режимом, подменяя трудовые отношения договорами с самозанятыми. Люди лишаются социальных гарантий, не формируют пенсию. Это недопустимо», — утверждает собеседник редакции.

Голов убежден, что завершение эксперимента означает создание более совершенной системы, которая сохранит простоту и льготы, но исключит злоупотребления и добавит социальную защиту.

«Самозанятым не нужно беспокоиться. Правительство дало четкое обещание не пересматривать закон до 2028 года, и это принципиальная позиция. Даже когда режим будет трансформирован, речь идет не о его ликвидации, а о совершенствовании», — разъясняет сенатор.

Государство, по его словам, не откажется от института, в котором участвуют более 14 млн граждан. Новый режим сохранит ключевые преимущества: простоту регистрации, понятную отчетность, льготные ставки. При этом добавятся элементы социальной защиты, которых сейчас не хватает.

Сенатор советует самозанятым гражданам продолжать работать в обычном режиме, соблюдать правила и следить за официальными решениями властей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

