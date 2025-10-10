Психолог рассказала о влиянии психического состояния родителей на детей

Психическое здоровье родителей формирует основу эмоционального климата в семье и напрямую влияет на развитие ребенка. Исследование Гарвардской медицинской школы, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry, показало, что дети, чьи родители страдали тревожными или депрессивными расстройствами, с большей вероятностью сталкиваются с аналогичными проблемами в подростковом возрасте.

Ученые наблюдали за семьями на протяжении 10 лет и зафиксировали: эмоциональное состояние матери и отца отражается не только на поведении ребенка, но и на его нейробиологических реакциях — уровне кортизола, частоте сердечных сокращений и даже активности областей мозга, отвечающих за стресс и безопасность.

Более того, расстройства могут передаваться детям как по генетической линии, так и через окружающую среду, что увеличивает риск развития психических заболеваний у младшего поколения. О том, как психическое здоровье родителей влияет на воспитание детей, рассказала психолог, семейный психолог, психотерапевт Ольга Кушнарева «Известиям» 10 октября.

«Когда мама или папа живут с тревогой, депрессией или другим расстройством, это влияет не только на их собственное самочувствие, но и на атмосферу в семье. Ребенок, даже если ему ничего прямо не объясняют, всегда считывает настроение родителей: по интонации, выражению лица, тону голоса», — отметила эксперт.

Кроме того, если рядом часто тревожно, грустно или непредсказуемо, ребенок учится жить в постоянном напряжении, что со временем может привести к трудностям в эмоциональной сфере и во взаимоотношениях с другими людьми

Кушнарева добавила, что эмоциональная связь с родителями играет решающую роль в формировании внутренней устойчивости ребенка. По ее словам, на ранних этапах развития ребенок регулирует свое эмоциональное состояние через взрослого. Если родитель стабилен, осознает собственные чувства и умеет о себе заботиться, он становится своеобразным «контейнером» для детских эмоций — помогает малышу проживать тревогу, обиду и гнев.

Согласно данным исследования, в семьях, где хотя бы один родитель проходил психотерапию или участвовал в программах эмоциональной поддержки, риск развития тревожных расстройств у детей снижался почти на 30%. Это подтверждает важность системного подхода: лечение одного члена семьи влияет на психологическое здоровье всех ее участников.

«Генетическая предрасположенность действительно существует, но она не приговор. Гены лишь повышают чувствительность, а решающим фактором остается среда: насколько ребенок чувствует себя в безопасности, получает ли поддержку, есть ли рядом взрослые, которые умеют быть стабильными. Даже если один из родителей болеет, другой может стать тем «островом спокойствия», который помогает ребенку сохранить внутреннее равновесие», — пояснила Кушнарева.

Эксперт также подчеркнула, что эмоциональное здоровье передается детям не только через поведение родителей, но и через их телесные реакции. Она объяснила, что, когда взрослый умеет замедлиться, дышать спокойно и не реагировать импульсивно, ребенок невольно перенимает этот ритм. По ее словам, именно так происходит «наследование» эмоциональной устойчивости — не через слова, а через телесный опыт.

«Психическое здоровье родителей — это не только про болезни. Это про любовь, теплоту и способность быть рядом, даже когда трудно», — заключила эксперт.

Специалист по когнитивным паттернам и бизнес-консультант Алексей Бондарев поделился рекомендациями по предотвращению выгорания на работе. Он посоветовал определить род деятельности, который дается легко и естественно, будь то генерация идей, креатив или анализ. Эксперт также выделил три типа радостей, которые помогают поддерживать баланс: телесные (спорт, массаж), впечатления (новые места, встречи) и уединение (время наедине с собой). Бондарев предупредил о распространенной ошибке, мешающей карьерному росту, — расфокусировке, когда человек пытается охватить слишком много направлений, что приводит к стрессу и поверхностным знаниям.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ