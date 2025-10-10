Реклама
Прямой эфир
Общество
Россия и Китай нарастят грузопоток по СМП до 20 млн т к 2030 году
Происшествия
Обломки беспилотника ВСУ повредили объект энергетики в Нижегородской области
Общество
Около 7,3 млн работающих родителей получат семейную выплату
Общество
Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин
Общество
Возле острова Итуруп выловили гигантского тунца
Мир
КНР применила антисанкционные меры против пяти дочерних компаний Hanwha Ocean в США
Наука и техника
Один из крупнейших в 2025 году протуберанцев оторвался от Солнца
Экономика
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов «О’Кей»
Наука и техника
В ЕКА предупредили о расширении опасной Южно-Атлантической аномалии на Земле
Авто
На западе Москвы появится новая платная автодорога
Мир
Байден поблагодарил Трампа за мирное урегулирование конфликта в Газе
Авто
В России произошло 325 ДТП за минувшие сутки
Здоровье
Эксперт рассказала о способах диагностики артрита
Мир
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
Здоровье
Врач Карпенко рассказал о причинах снижения иммунитета осенью
Мир
Семья освобожденного из плена ХАМАС Харкина намерена поблагодарить Путина
Мир
В Польше указали на сигнал Путина Западу о готовности достичь целей СВО

Психолог рассказала о влиянии психического состояния родителей на детей

Исследование: психотерапия родителей снижает риск тревожности у детей
0
EN
Фото: Getty Images
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Психическое здоровье родителей формирует основу эмоционального климата в семье и напрямую влияет на развитие ребенка. Исследование Гарвардской медицинской школы, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry, показало, что дети, чьи родители страдали тревожными или депрессивными расстройствами, с большей вероятностью сталкиваются с аналогичными проблемами в подростковом возрасте.

Ученые наблюдали за семьями на протяжении 10 лет и зафиксировали: эмоциональное состояние матери и отца отражается не только на поведении ребенка, но и на его нейробиологических реакциях — уровне кортизола, частоте сердечных сокращений и даже активности областей мозга, отвечающих за стресс и безопасность.

Более того, расстройства могут передаваться детям как по генетической линии, так и через окружающую среду, что увеличивает риск развития психических заболеваний у младшего поколения. О том, как психическое здоровье родителей влияет на воспитание детей, рассказала психолог, семейный психолог, психотерапевт Ольга Кушнарева «Известиям» 10 октября.

«Когда мама или папа живут с тревогой, депрессией или другим расстройством, это влияет не только на их собственное самочувствие, но и на атмосферу в семье. Ребенок, даже если ему ничего прямо не объясняют, всегда считывает настроение родителей: по интонации, выражению лица, тону голоса», — отметила эксперт.

Таблетки не помогают: тревога и депрессия могут вызывать неконтролируемую гипертонию
В Сеченовском университете выяснили, что у каждого 10-го пациента возникает резистентность к лекарствам

Кроме того, если рядом часто тревожно, грустно или непредсказуемо, ребенок учится жить в постоянном напряжении, что со временем может привести к трудностям в эмоциональной сфере и во взаимоотношениях с другими людьми

Кушнарева добавила, что эмоциональная связь с родителями играет решающую роль в формировании внутренней устойчивости ребенка. По ее словам, на ранних этапах развития ребенок регулирует свое эмоциональное состояние через взрослого. Если родитель стабилен, осознает собственные чувства и умеет о себе заботиться, он становится своеобразным «контейнером» для детских эмоций — помогает малышу проживать тревогу, обиду и гнев.

Согласно данным исследования, в семьях, где хотя бы один родитель проходил психотерапию или участвовал в программах эмоциональной поддержки, риск развития тревожных расстройств у детей снижался почти на 30%. Это подтверждает важность системного подхода: лечение одного члена семьи влияет на психологическое здоровье всех ее участников.

«Генетическая предрасположенность действительно существует, но она не приговор. Гены лишь повышают чувствительность, а решающим фактором остается среда: насколько ребенок чувствует себя в безопасности, получает ли поддержку, есть ли рядом взрослые, которые умеют быть стабильными. Даже если один из родителей болеет, другой может стать тем «островом спокойствия», который помогает ребенку сохранить внутреннее равновесие», — пояснила Кушнарева.

Сгореть до зла: какие проблемы вызывают эмоциональную усталость
Врачи рассказали, как избавиться от апатии и сохранить здоровую психику

Эксперт также подчеркнула, что эмоциональное здоровье передается детям не только через поведение родителей, но и через их телесные реакции. Она объяснила, что, когда взрослый умеет замедлиться, дышать спокойно и не реагировать импульсивно, ребенок невольно перенимает этот ритм. По ее словам, именно так происходит «наследование» эмоциональной устойчивости — не через слова, а через телесный опыт.

«Психическое здоровье родителей — это не только про болезни. Это про любовь, теплоту и способность быть рядом, даже когда трудно», — заключила эксперт.

Специалист по когнитивным паттернам и бизнес-консультант Алексей Бондарев поделился рекомендациями по предотвращению выгорания на работе. Он посоветовал определить род деятельности, который дается легко и естественно, будь то генерация идей, креатив или анализ. Эксперт также выделил три типа радостей, которые помогают поддерживать баланс: телесные (спорт, массаж), впечатления (новые места, встречи) и уединение (время наедине с собой). Бондарев предупредил о распространенной ошибке, мешающей карьерному росту, — расфокусировке, когда человек пытается охватить слишком много направлений, что приводит к стрессу и поверхностным знаниям.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025