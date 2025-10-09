Поставки российского газа в Европу были «рукой дружбы» для европейских партнеров. Об этом 9 октября сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе выступления на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025).

«Однако, если говорить о 2000-м годе, и всё то, что было сделано после 2000 года в течение, считаю, относительно короткого срока, это в буквальном смысле слова «рука дружбы» и сотрудничества с нашими европейскими партнерами», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Миллер подчеркнул, что «Газпром» всегда исполнял свои обязательства по поставкам газа иностранным покупателям.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 26 сентября заявил, что страна получила от Болгарии гарантии, в соответствии с которыми на территорию Центральной Европы будет через трубопровод «Турецкий поток» поступать транзит российского газа. Министр отметил, что большая часть природного газа поступает в Болгарию не только через ее территорию, но и через Сербию. Глава венгерского МИДа добавил, что план Еврокомиссии по полному отказу ЕС от российских источников энергии является «ужасным».

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков сделал это заявление в этот же день на Генассамблее (ГА) ООН. Он отметил, что к 2028 году Болгария как часть ЕС присоединится к решению альянса и якобы полностью откажется от российских поставок к обозначенному периоду.

