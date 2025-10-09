Реклама
Миллер назвал поставки газа РФ в Европу рукой дружбы для европейских партнеров

Миллер: поставки газа РФ в Европу — рука дружбы для европейских партнеров
Фото: TASS/EPA/MARCIN BIELECKI
Поставки российского газа в Европу были «рукой дружбы» для европейских партнеров. Об этом 9 октября сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе выступления на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025).

«Однако, если говорить о 2000-м годе, и всё то, что было сделано после 2000 года в течение, считаю, относительно короткого срока, это в буквальном смысле слова «рука дружбы» и сотрудничества с нашими европейскими партнерами», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Миллер подчеркнул, что «Газпром» всегда исполнял свои обязательства по поставкам газа иностранным покупателям.

Последний газ: энергетические издержки компаний ЕС до 4,5 раза выше американских
Причина этого — в курсе Брюсселя на отказ от российских дешевых ресурсов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 26 сентября заявил, что страна получила от Болгарии гарантии, в соответствии с которыми на территорию Центральной Европы будет через трубопровод «Турецкий поток» поступать транзит российского газа. Министр отметил, что большая часть природного газа поступает в Болгарию не только через ее территорию, но и через Сербию. Глава венгерского МИДа добавил, что план Еврокомиссии по полному отказу ЕС от российских источников энергии является «ужасным».

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков сделал это заявление в этот же день на Генассамблее (ГА) ООН. Он отметил, что к 2028 году Болгария как часть ЕС присоединится к решению альянса и якобы полностью откажется от российских поставок к обозначенному периоду.

