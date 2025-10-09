Реклама
Сюжет:

В США отметили усовершенствование Армии России

FA: Россия усовершенствовала свою армию за время СВО
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Россия усовершенствовала армию в ходе конфликта на Украине. Об этом 8 октября сообщил американский журнал Foreign Affairs.

«[Россия] стала армией, способной как развиваться в ходе этого конфликта, так и готовиться к будущим, высокотехнологичным конфликтам», — говорится в статье.

Отмечается, что российская сторона создала сложную экосистему обучения, которая охватывает оборонную производственную базу, университеты и военнослужащих на всех уровнях командования. Особая подготовка, по мнению авторов статьи, позволила РФ создать новую тактику на поле боя, а также более совершенное оружие, включая беспилотники, указала «Газета.Ru».

Издание отмечает, что при таком прогрессе будущие потери украинской стороны еще более очевидны. Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с трудностями и подвергнутся атаке многочисленных российских дронов.

Вооруженные с силой: стратегическая инициатива в зоне СВО — полностью за Россией
Владимир Путин заявил об освобождении 212 населенных пунктов в этом году

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 8 сентября признал, что армия России (ВС РФ) имеет трехкратное преимущество над ВСУ в средствах и силах и шестикратное — на основных направлениях специальной военной операции (СВО). Он отметил, что август стал тяжелым месяцем для украинских военных.

Президент России Владимир Путин 7 октября заявил, что начало СВО было правильным и своевременным решением. Глава государства также уточнил, что в этом году ВС России освободили почти 5 тыс. кв. км территории. Решающая роль в этом «безусловно, принадлежит российским солдатам и офицерам», указал президент России.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

