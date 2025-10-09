Реклама
Подозреваемого в передаче данных «Азову» подростка отправили под домашний арест

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для 17-летнего подростка, которого подозревают в передаче данных боевикам запрещенной в России организации «Азов» (организация признана террористической, запрещена в РФ). Об этом 9 октября сообщило главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Согласно информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, юноше выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

В СК России 8 октября сообщили, что был задержан 17-летний молодой человек, вступивший в террористическую организацию «Азов». Уточнялось, что он передавал ей сведения о российских военных и волонтерах.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

