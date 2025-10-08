В Красноярске задержан 17-летний участник террористической организации «Азов»

В Красноярске был задержан 17-летний молодой человек, вступивший в террористическую организацию «Азов» (организация признана террористической, запрещена в РФ) и передавший ей сведения о российских военных и волонтерах. Об этом 8 октября сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

«По версии следствия, в апреле 2024 года юноша, являясь сторонником украинского военизированного националистического объединения «Азов» <...> путем общения в мессенджере с участником организации вступил в ее ряды с целью борьбы против действующего в России политического режима», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с апреля по август 2025 года он передавал боевикам информацию о штабе волонтерского отряда, занимающегося сбором гуманитарной помощи для военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, а также сообщил данные о своем родственнике, служащем в Российской армии.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

По факту произошедшего проводится расследование, а задержанный находится под стражей.

6 октября сообщалось о задержании планировавшего совершить террористический акт, который планировался под предлогом защиты интересов граждан Палестины, в синагоге Пятигорска. Его арестовали на два месяца. 22-летнему фигуранту предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт, совершенный по предварительному сговору»).

