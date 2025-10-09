Океанолог усомнился в достоверности прогнозов об изменениях в Мировом океане

Прогнозы изменений в Мировом океане на ближайшие десятки и сотни лет могут оказаться недостоверными. Об этом 9 октября «Известиям» сообщил российский океанолог, доктор физико-математических наук МФТИ, заведующий лабораторией арктической океанологии, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Александр Осадчиев.

«Прогнозирования каких-то изменений в Мировом океане на десятки и сотни лет, скорее всего, с большой вероятностью, могут оказаться недостоверными, потому что те процессы, которые мы наблюдаем сейчас, они актуальны для настоящего момента, для следующего года», — отметил он.

Специалист подчеркнул, что на текущий момент совершенно неизвестно, что произойдет через 300 лет, поскольку неясно, какая будет концентрация парниковых газов в атмосфере, как будет происходить дальнейшее изменение климата и перестраиваться циркуляция океана.

Осадчиев уточнил, что в настоящее время уровень скорости повышения уровня воды в Мировом океане не такой драматический. Как отмечает эксперт, к нему можно адаптироваться — уделять внимание строительству дамб, берегозащитных сооружений, гидротехнических устройств, которые позволять не допустить утопления в уязвимых объектах.

Ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников в этот же день сообщил об угрозе затопления нескольких российских городов из-за глобального потепления и подъема уровня Мирового океана.

Он уточнил, что пострадать могут Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи, станицы Северной Кубани, часть Адлера, прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта, почти весь Сестрорецк, а также северные территории — Варандея, Нарьян-Мар, Салехард и порт Находка на Дальнем Востоке.

По словам океанолога, в 2100 году уровень океана может подняться на 0,3–0,65 м, а в худшем случае — до 1,3 м. При этом он отметил, что к 2300 году отметка может достичь 5,6 м.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ