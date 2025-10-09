Захарова заявила о давлении на ЕС в вопросе отказа от энергоносителей из России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 октября заявила, что на страны Евросоюза (ЕС) давят в вопросе отказа от энергоносителей из России, в том числе изнутри.
«Идет колоссальное давление на страны Европейского союза и через засланцев, которые вроде бы находятся в брюссельских структурах», — приводит ее слова «РИА Новости».
По ее словам, это связано с попытками сделать страны Европы подконтрольными англосаксам. Как указала Захарова, энергоресурсами, которые необходимы для суверенитета, Европу всегда обеспечивала именно Россия.
Агентство Reuters 8 октября сообщило, что послы стран ЕС договорились о продолжении реализации плана по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 году. Почти все страны ЕС, как утверждается, поддержали проект, несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас 29 августа призвала страны ЕС ввести вторичные санкции против поставок нефти из России, которые будут аналогичны ограничениям со стороны США. 12 сентября сообщалось, что Евросоюз завершает работу над 19-м пакетом санкций против России. По словам Каллас, будут рассмотрены дополнительные меры в отношении поставок российской нефти, танкеров «теневого» флота и банков.
