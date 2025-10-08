Послы ЕС согласовали план поэтапного отказа от российской энергии к 2028 году

Послы стран Евросоюза (ЕС) договорились о продолжении реализации плана по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 году. Об этом 8 октября сообщило Reuters со ссылкой на источники.

«Послы стран Европейского союза в среду (8 октября. — Ред.) договорились продолжить реализацию плана блока по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 году, <...> преодолев первое политическое препятствие перед тем, как правительства проголосуют по нему в конце этого месяца», — указано в материале.

По данным агентства, на закрытой встрече послы ЕС согласовали отправку предложенного закона своим министрам для утверждения на встрече 20 октября. Почти все страны ЕС, как утверждается, поддержали проект, несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии.

Отмечается, что переговоры продолжаются по техническим изменениям перед голосованием. Среди них — вопрос о том, должен ли экспорт сжиженного природного газа в Европу быть предварительно разрешен или проверяться таможенными органами по прибытии в порты ЕС, чтобы подтвердить, что он не является российским.

Как пишет Reuters, Франция и Италия поддержали общий план, но предложили уточнить, как именно будут контролироваться поставки, чтобы обеспечить соблюдение запрета.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 29 августа призвала страны ЕС ввести вторичные санкции против поставок нефти из России, которые будут аналогичны ограничениям со стороны США. 12 сентября сообщалось, что Евросоюз завершает работу над 19-м пакетом санкций против России. По словам Каллас, будут рассмотрены дополнительные меры в отношении поставок российской нефти, танкеров «теневого» флота и банков.

Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов 25 сентября заявил «Известиям», что Венгрия и Словакия столкнутся с серьезными вызовами после введения Еврокомиссией таможенных сборов на нефть из России, поскольку более 30% их поставок поступает из этой страны.

