Ушаков сообщил о продолжении контактов России и США
Контакты между Россией и США продолжаются. Об этом 9 октября заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Есть контакты. Спада нет, контакты продолжаются», —приводит его слова «Интерфакс».
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в процессе диалога России и США по Украине наметилась серьезная пауза. По его словам, украинские власти не стремятся к мирному урегулированию конфликта, поскольку «воодушевлены европейцами».
Песков 2 октября рассказал, что Россия продолжает спецоперацию, но сохраняет открытость к переговорам и поддерживает соответствующие усилия президента США Дональда Трампа. Однако европейская сторона пребывает в антироссийской истерике и склоняет Киев к отказу от диалога.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ