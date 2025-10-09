Матвей Гридин забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Российский нападающий «Калгари Флэймз» Матвей Гридин забросил свою первую шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на 13-й минуте второго периода при счете 0:3 Гридин с разворота сильно прострелил вдоль ворот, и шайба, зацепив конек защитника Ноа Филпа, срикошетила в ворота. После этого команда спортсмена забила еще одну шайбу, однако победу одержали соперники.

В шести предсезонных матчах за «Калгари Флэймз» Гридин забил две шайбы и отличился победным буллитом. Спортсмен подписал контракт новичка с «Калгари» в июле 2024 года. Соглашение рассчитано на три года.

В этот же день сообщалось, что форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев стал автором первого хет-трика в новом сезоне НХЛ. Уточнялось, что спортсмен трижды поразил ворота соперника. Свои голы Дорофеев забросил во втором периоде, что позволило «Вегасу» сравнять счет к началу заключительной трети встречи — 3:3.

