Сенатор Чижов назвал американские ракеты Tomahawk оружием вчерашнего дня

Фото: TASS/Stocktrek Images
Ракеты Tomahawk, которые могут быть переданы Украине, являются оружием прошлого, требующим присутствия американских военных. Об этом 9 октября заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.

«Tomahawk — это оружие вчерашнего дня. Это не новейшее оружие, но тем не менее достаточно мощное», — отметил Чижов, его слова приводит «РИА Новости».

Он пояснил, что речь идет о различных модификациях ракет с разной дальностью полета. По его словам, без участия американских военных эксплуатация ракет Tomahawk невозможна.

«Туда же вводится фактически траектория полета: все изгибы, рельефы, в том числе в городских условиях, дома <...> Эта [информация] должна актуализироваться, а делать это можно только с помощью спутниковой развединформации, которая у Украины отсутствует, а имеется она только у США», — сказал он.

Чижов заверил, что Россия готова к любому развитию ситуации и будет реагировать адекватно и жестко.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 8 октября выразил опасения по поводу возможной передачи ракет Tomahawk Украине, заявив, что это может привести к «неограниченному ракетному» конфликту и эскалации кризисной ситуации.

Президент США Дональд Трамп 6 октября заявил, что фактически принял решение по поставкам Украине ракет Tomahawk, однако не объяснил, в чем оно заключается. Американский лидер уточнил, что хотел бы знать цели использования ракет и что не хотел бы видеть эскалацию в украинском конфликте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 сентября призвал не считать ракеты панацеей для украинской армии. По его мнению, вооружение не сможет изменить ход специальной военной операции для украинской стороны.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

