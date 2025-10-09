В РСТ объяснили возможные проблемы со въездом в Южную Корею
Проблемы со въездом в Южную Корею для россиян связаны с неисполнением базовых требований властей этой страны. Об этом 9 октября сообщил эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов.
«Анализ случаев показывает, что большинство заблокированных на границе туристов не смогли четко выполнить базовые требования», — рассказал он в беседе с телеканалом RT.
По его словам, у некоторых туристов не было забронированных обратных билетов или отелей, а другие не могли четко объяснить цель визита или маршрут путешествия. Он отметил, что данная ситуация также связана с ужесточением контроля за нелегальной миграцией.
Эксперт РСТ посоветовал туристам прорабатывать маршрут, иметь при себе подтверждения брони отелей и обратных билетов, а также быть готовыми четко и уверенно рассказать о своих планах пограничникам. В случае сомнений Абасов рекомендовал обратиться к профессиональным туроператорам.
Сервис путешествий МТС Travel 3 сентября сообщил «Известиям» о том, что Китай обошел Египет и ОАЭ по популярности у россиян минувшем летом. По данным экспертов, турпоток из России в КНР вырос на 75%. Китай оказался на втором месте после традиционно востребованной Турции в рейтинге популярных направлений дальнего зарубежья.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ