В РСТ объяснили возможные проблемы со въездом в Южную Корею для россиян
Проблемы со въездом в Южную Корею для россиян связаны с неисполнением базовых требований властей этой страны. Об этом 9 октября сообщил эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов.

«Анализ случаев показывает, что большинство заблокированных на границе туристов не смогли четко выполнить базовые требования», — рассказал он в беседе с телеканалом RT.

По его словам, у некоторых туристов не было забронированных обратных билетов или отелей, а другие не могли четко объяснить цель визита или маршрут путешествия. Он отметил, что данная ситуация также связана с ужесточением контроля за нелегальной миграцией.

Эксперт РСТ посоветовал туристам прорабатывать маршрут, иметь при себе подтверждения брони отелей и обратных билетов, а также быть готовыми четко и уверенно рассказать о своих планах пограничникам. В случае сомнений Абасов рекомендовал обратиться к профессиональным туроператорам.

Мон Амур, Хабаровск: где поесть и что посмотреть в крупнейшем городе Дальнего Востока
На границу с Китаем едут, чтобы любоваться закатом, есть рамен и знакомиться с нанайцами

Сервис путешествий МТС Travel 3 сентября сообщил «Известиям» о том, что Китай обошел Египет и ОАЭ по популярности у россиян минувшем летом. По данным экспертов, турпоток из России в КНР вырос на 75%. Китай оказался на втором месте после традиционно востребованной Турции в рейтинге популярных направлений дальнего зарубежья.

