Мон Амур, Хабаровск: где поесть и что посмотреть в крупнейшем городе Дальнего Востока

На вопрос «Какой город самый крупный в ДФО?» многие ответят «Владивосток», но будут не правы. Несмотря на отнятый статус столицы Дальнего Востока, Хабаровск остается самым большим городом этого макрорегиона. Свой авторитет он старается подтвердить в честном бою — например, в национальной ресторанной премии Wheretoeat Far East 2025 сразу в пяти номинациях победили заведения Хабаровска. Город на Амуре оказался удивительно хорош с гастрономической точки зрения, но и туристу, которому нужны впечатления, тут точно есть что посмотреть. Подробнее о городе и его обитателях — в материале «Известий».

Человек с купюры

Хабаровск каждый россиянин знает по купюре в 5 тыс. рублей. Кроме знаменитого амурского моста там изображен памятник немного надменному усатому мужчине. Это вовсе не Ерофей Хабаров, как можно было бы подумать, а Николай Муравьев-Амурский. Именно он считается основателем города.

Фото: Сергей Гурьянов

Экскурсовод Гродековского музея Ирина Вакуленко объясняет: когда-то на эти территории претендовали Англия и Франция, но Муравьев — тогда еще никакой не Амурский — убедил Александра III, что земли стоит забрать себе. Император мудро согласился — и наделил Муравьева невиданными полномочиями: решения принимай на земле сам, с Петербургом не советуйся. Тем более пока там ответ на вопрос дойдет!..

Теперь он возвышается на высоком берегу Амура, не обращая внимания на туристов, которые фотографируются у него под ногами с деньгами в руках. Не интересен генерал-губернатору Восточной Сибири и закат , хотя на Амуре он ежедневно прекрасен — в году здесь более 300 солнечных дней! — а созерцать ежедневное чудо природы удобнее всего как раз с Амурского утеса, где памятник и установлен. Человек все-таки государственный — фигура развернута так, чтобы Муравьев-Амурский смотрел в направлении Китая.

Китай тут совсем-совсем близко.

Именем Муравьева-Амурского названа и одна из главных улиц города. После перекрестка с улицей Пушкина она отдает дань советской истории города и превращается в Карла Маркса. Так и живут: Дальневосточный государственный медицинский университет — это Муравьева-Амурского, 35, а жилой дом через перекресток — это уже Карла Маркса, 37.

Фото: Константин Парфенев

Вечером, когда туристу кажется, что город вымер после рабочего дня, стоит подняться на Среднюю гору, которую венчает улица Муравьева-Амурского, и обнаружить жизнь: много молодежи, уличные музыканты со своей фанатской базой … Местные говорят: еще пару лет назад бар-хоппинг был невозможен — пока от одного бара дойдешь до другого, всё настроение пропадет. Теперь рюмочные и бары так плотно друг к другу, что, пожалуй, любители походов по кабакам и за пределы одного квартала не выйдут.

Спуски и подъемы

Чтобы гора была Средней, нужны еще как минимум две другие горы. Так оно и есть: Хабаровск — город на трех холмах. Они идут параллельно друг другу, превращаясь в три центральные магистрали и создавая потрясающий городской рельеф. Перпендикулярные улицы стекают по одному холму вниз, там останавливаются на перекур на одном из бульваров-близнецов, чтобы затем так же медленно подняться по другому холму вверх — к горизонту где-то возле самых небес.

— Зато все экскурсоводы в Хабаровске благодаря этому очень стройные, — шутит гид Майя Реджепова, а рядом седой мужчина с палочкой опирается на дорожное ограждение на своем полпути — ух, нелегок подъем!

Историческая застройка в городе сохранилась, есть даже своя фишка — дома из красного и серого кирпича. Правда, цельного впечатления от города, стоит уйти с центральной улицы, не остается. Много модерна начала ХХ века, но не весь он приведен в порядок. Встречаются деревянные усадьбы, но чаще — деревянные бараки. Много советских построек середины и второй половины ХХ века, а еще больше — разномастных новостроек новейшей истории. Хабаровску, видимо, очень навредила точечная застройка.

Фото: Сергей Гурьянов

Зато у города теперь очень двойственный характер. Владельцем грузинского ресторана «Хума» оказался кореец. Самый разгульный бар называется «Винотекой», и пьют там действительно вино. Калуга здесь — это не город, а рыба. Реки разливаются не весной, а в августе и сентябре (из-за муссонных дождей). 11 часов на поезде до Благовещенска — это «близко».

Так же парадоксален главный туристический слоган Хабаровского края — «Край китов и самолетов», — но в самом Хабаровске ни тех, ни других нет! Дело в том, что киты — достояние Шантарских островов в Охотском море, а самолеты строят в Комсомольске-на-Амуре.

Не бойтесь нанайцев

В Хабаровском крае живут девять малочисленных коренных народов. Самый большой — нанайцы. С этим народом можно познакомиться в недавно открытом этноцентре «Сэвэн». Название взяли от нанайского идола: так именуют духа, которого изображают в виде антропоморфной и реже зооморфной фигурки.

Главный промысел нанайцев — рыба. У них было безотходное производство: мясо ели, из чешуи могли делать украшения, из прочих отходов — клей, из костей — иглы, детские игрушки и бусы, из кожи — вообще всё что угодно. Рыбья кожа после хорошей выделки совсем не пахнет, красиво выглядит и при этом сохраняет свои свойства: очень прочная, тонкая и не промокает. Из нее можно делать одежду, обувь, головные уборы, сумки. Если раньше признаком богатства нанайца была одежда из ткани, то теперь всё перевернулось: халат из рыбьей кожи стоит пару миллионов!

Фото: Сергей Гурьянов

У нанайцев до сих пор есть шаманы. Один обряд стоит от 3 тыс. до 15–20 тыс. в зависимости от сложности, но на сайтах объявлений настоящего шамана не найти — только через знакомых. Местные в их силу всерьез верят.

— Однажды очень опытный инспектор Рыбинспекции, переплывая на лодке реку, пропал, — рассказывает директор этноцентра Елена Жгулева, сама наполовину нанайка. — Не могли проверить, что он утонул, неделю искали — никаких следов. В итоге руководитель Рыбинспекции — государственного учреждения! — сказал: нужно обращаться к шаману.

Нанайские сэвэны из Гродековского музея Фото: Сергей Гурьянов

Шаман поговорил со своими осведомителями среди духов и указал на конкретное место на реке. На дне нашли налобный фонарик инспектора. Говорят, если забирает Амур — значит, человек был хороший…

Чтобы еще ближе познакомиться с нанайской культурой, можно приехать в село Сикачи-Алян. Там живут Александр и Елена У, которые сохраняют нанайские традиции, не отказывая себе в благах цивилизации: у них есть и стиральная машинка, и посудомойка. Но еще — большая коллекция нанайских костюмов, которые можно примерить, и предметов быта. Александр — заядлый рыбак и очень любит готовить. Для гостей у него уха из четырех видов рыб: ауха (это амурский эндемик, недавно выведенный из Красной книги), кета, сазан, сом — и фирменная закуска тала из сырого сазана, только что пойманного. Ее он готовит прямо при гостях.

Нанаец Александр У демонстрирует один из петроглифов возле села Сикачи-Аля Фото: Сергей Гурьянов

Вместе с Александром можно посмотреть петроглифы Сикачи-Аляна. Они есть и в пешей доступности, но гораздо интереснее прыгнуть в нанайскую лодку, взять с собой таксу (не взять не получится — как ни выгоняй умную собачку, она всё равно поплывет с вами) и добраться до других петроглифов по воде. На огромных валунах вулканического происхождения больше 10 тыс. лет назад кто-то прорисовал оленей (Александр убедительно доказывает, почему эти орнаментальные рисунки изображают именно оленя, а не что-то еще), маску шамана и т. д. Набор петроглифов может отличаться в зависимости от времени визита — воды Амура постоянно ворочают глыбы с места на места, открывая новые рисунки и скрывая старые. Многое зависит от режима работы плотины: меньше уровень воды — больше петроглифов видно.

Главные символы Хабаровска

Амур — важная часть идентичности хабаровчан. Это одна из самых крупных рек мира, а по обилию рыб, утверждают местные, едва ли не вторая после далекой Амазонки.

По реке можно прогуляться на теплоходе и проплыть под знаменитым Амурским мостом, тоже изображенном на пятитысячной купюре. Говорят, в момент, когда вы под ним плывете, надо загадать желание. Если в это время по мосту едет поезд, желание удвоится. Нам везет: проплываем и под мостом, и под поездом. Да вот только состав неожиданно останавливается. Кажется, с желаниями переборщили!..

Фото: Сергей Гурьянов

Еще один узнаваемый символ Хабаровского края — амурский тигр. Этот самый крупный представитель семейства кошачьих обосновался на Большом Хехцире — так называется горная гряда рядом с Хабаровском. Сейчас там находится Большехехцирский заповедник.

— Челюсть тигра не очень подвижна — это как старый советский компостер. Задача тигра — приблизиться на 20 м и этой челюстью жертву зажать, — говорит руководитель заповедника «Большехехцирский» Антон Фетисов. — А вибриссы и уши тигра превращают его в ходячую радиолокационную станцию, поэтому когда мне рассказывают, что «тигр нас не заметил»… Ну это просто невозможно!

Антон Фетисов, директор Большехехцирского заповедника, с отпечатками лап амурских тигров Фото: Сергей Гурьянов

Майя Реджепова успокаивает: если тигр с первого раза вас не поймал, второй раз догонять не будет.

— Это потому, что у них большое сердце и пять сантиметров жира на пузе , — говорит она.

«Пять сантиметров жира и большое сердце» — это ведь про меня, — вдруг вскрикивают экскурсанты.

Фото: Сергей Гурьянов

На Большом Хехцире вам подробно (даже слишком) расскажут о том, чем кедр отличается от сосны и почему в России кедра на самом деле нет; покажут черную и желтую березы, которые ничего общего, на первый взгляд, с березой не имеют. Потом выведут на смотровую площадку, потребуют убрать телефоны и покажут берег китайский: вон там, через реку, видна площадь Солнца в китайском Фуюане, самая восточная часть КНР. Там, на монументе Солнцу, тоже есть смотровая башня, откуда китайцы смотрят на Россию. Интересно, просят ли их тоже ничего не фотографировать, как российских туристов?

…А еще Хабаровский край — «самая бабочковая территория» России. В стране их всего 10 тыс. видов, а на одном Большом Хехцире — 2,5 тыс. Антон Фетисов объясняет: воздушные потоки несутся с Юго-Восточной Азии по коридору в сторону Хабаровска и цепляются за горную гряду. Бабочкам на Хехцире нравится, и они остаются тут жить.

Вид с Большого Хехцира Фото: Сергей Гурьянов

Сейчас сопки горной гряды начали активно осваивать. Уже работает горнолыжная трасса, а сейчас в рамках проекта создания Национальной системы туристских троп прокладывают пеший маршрут «Легенды Хехцира». Он короткий — буквально 1,5 км, но подниматься надо в гору. Награда — великолепный вид на окрестности. Если получится договориться с Минприроды, то вскоре тропу проведут через весь заповедник, почти до границы с Китаем.

Мы возвращаемся в город. На горизонте виден Большой Хехцир, в котором запуталось очередное облако…

Где поесть в Хабаровске

Хабаровск удивляет своим развитием с точки зрения гастрономического туризма. Мест, где можно вкусно поесть и выпить, стало действительно много. Это подтверждает и национальная ресторанная премия Wheretoeat Far East 2025. В сентябре назвали победителей, и среди лучших гастрономических проектов Дальнего Востока очень много заведений Хабаровска. В топ-10 ресторанов попали «Амур» (первое место) и его конкурент-перевертыш Ruma (четвертое место).

«Амур» — это место, где надо пробовать дальневосточную кухню. Много закусок и блюд из морепродуктов, в том числе из местной рыбы аухи, интересные позиции среди десертов и в коктейльной карте.

Фото: Константин Парфенев

Ресторан Ruma удивляет не только кухней (например, черные пельмени гензай с начинкой из оленины посыпают золотом), но и интерьером: ковры здесь ручной работы. Они изображают вид на Амур из космоса. Шеф-повар этого ресторана Егор Анисимов, который еще недавно кормил гостей проекта Zuma во Владивостоке, был признан лучшим в рамках Wheretoeat Far East 2025. Лучший сомелье — тоже из Ruma: Анастасия Орлова, которая также работает в хабаровском проекте Volna.

Фото: Сергей Гурьянов

Из десятки в этом году выпал ресторан «Дом», но он заслуживает отдельного внимания. Во-первых, своей историей. Заведение разместилось в старинной деревянной усадьбе, и новые владельцы очень бережно с ней обращаются. Например, нашли на чердаке рисунок лошади. Его нарисовал сын владельца дома, незаслуженно получил три с минусом и решил забросить рисунок на чердак, чтобы отец не всыпал ремня. Спустя больше 100 лет его рисунок нашли, разгладили и повесили в рамку в ресторане…

На первом этаже «Дома» — русская кухня, а на втором — проект «Дом Asia», и это уже не просто ресторан, а портал в Юго-Восточную Азию. Заведение продумано таким образом, чтобы посетитель попадал в шумный азиатский город и мог зайти в настоящую японскую, китайскую или корейскую закусочную. В одном из отсеков можно съесть рамен (один из лучших в России, без шуток), в другом будут шашлычки из морепродуктов, в третьем — настоящий японский бар. Очень атмосферно, а главное — вкусно.

Бар Teach me how to drink Фото: Сергей Гурьянов

В номинации «Бар года» третий год подряд победил хабаровский Teach Me How To Drink. Это секретное заведение — его нет на картах, а прийти можно, предварительно попросив адрес в соцсетях. Такой концепт «места для своих» зашел горожанам далеко не сразу — восемь лет развития перетерпели владельцы, но теперь считаются стабильно лучшими на Дальнем Востоке.

Конкурентов у «ТичМи», как их называют в народе, достаточно. Например, «Бюро 1908», которое расположилось в историческом здании. Там подают не только отличные коктейли, но и необычные настойки — например, на вишне и поп-корне.

Достаточно и хороших кофеен. Выделяются сети «Келди» и «Кафема». Последние придумали даже свой способ обжарки кофе: сначала ферментируют лимонником зеленые зерна, а только потом обжаривают.