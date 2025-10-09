Суд в Приморье отказался менять меру пресечения для велосипедиста из Франции
Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу защиты французского велосипедиста Софиана Сехили, арестованного в Приморье по подозрению в незаконном пересечении границы. Об 9 октября сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края.
«Постановление Уссурийского районного суда от 06.09.2025 оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
6 сентября французского велосипедиста Софиана Сехили задержали за незаконное пересечение границы во Владивостоке. Уточнялось, что с июля текущего года велосипедист проехал через Таджикистан, Монголию и Китай.
18 сентября председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края Владимир Найдин сообщил, что незаконно пересекший границу велосипедист из Франции находится сейчас в следственном изоляторе. По его словам, задержанный рассказал, что хотел проехать российско-китайскую границу. Из-за недопонимания мужчину не пропустили на велосипеде на пропускном пункте, поэтому он решил «срезать» в другом месте.
Позже, 6 октября, адвокат велосипедиста Алла Кушнир сообщила, что Сехили выучил в СИЗО несколько русских слов, включая «здравствуйте» и «спасибо», чтобы общаться с сокамерниками. Кушнир добавила, что сейчас у Сехили есть французско-русский разговорник, который ему передал почетный консул Франции.
