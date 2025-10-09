Российские военнослужащие группировки войск «Восток», принимавшие участи в освобождении находящегося в Запорожской области села Нововасильевское, столкнулись там с британскими наемниками, которые попытались оказать им отчаянное сопротивление. Об этом 9 октября сообщил боец ВС РФ пулеметчик с позывным Скар.

«В самом населенном пункте Нововасилевское накапливали силы для дальнейшей зачистки, освобождения. Работали при поддержке отделений БПЛА наших боевых товарищей. Сложности были с британскими наемниками — они дерутся до последнего, не отступают, позиции не сдают», — приводит его слова, сказанные в предоставленном Министерством обороны видеоролике, ТАСС.

Скар уточнил, что наемники были идентифицированы по соответствующим нашивкам, найденным документам и форме, которая отличается от той, которую носят боевики, предоставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) Североатлантическим альянсом.

Еще один военнослужащий, разведчик с позывным Осирис добавил, что в данной местности были обнаружены средства связи и радиостанцию ВСУ, прослушивание которых помогло российским подразделениям получить информацию о планах противника.

Сражающийся на стороне РФ доброволец из Великобритании Эйден Миннис 8 октября пригрозил соотечественникам, пополнившим ряды ВСУ, что в случае встречи с ними он «не будет колебаться». Миннис добавил, что считает их преступниками и не испытывает к ним никакого сочувствия.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ