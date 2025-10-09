В Совфеде предложили досрочно завершить эксперимент с налогом на профдоход

Совет Федерации предложил правительству РФ провести анализ эксперимента по налогу на профессиональный доход и рассмотреть возможность его досрочного завершения в 2026 году, а не в 2028 году, как планировалось изначально. Об этом 8 октября свидетельствует документ, выложенный на сайте Совфеда.

На правительственном слушании, которое состоялось 23 сентября с участием министра экономического развития Максима Решетникова, был рассмотрен ряд вопросов, касающихся социально-экономического развития России. Одним из обсуждаемых пунктов стало предложение о досрочном завершении эксперимента, в соответствии с которым каждый, оформивший самозанятость, платит налог в размере 6% в случае получения средств от юрлиц и 4% — от физлиц, начатого в 2019 году.

Решение о пересмотре данного эксперимента, как уточняется, было принято в условиях продолжающейся структурной трансформации российской экономики, исходящей из целевых показателей и задач.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 6 октября, принимая участие в парламентских слушаниях по проекту государственного бюджета на грядущий год и плановый период 2027–2028 годов, предложила собирать с безработных или получающих теневые доходы граждан РФ взносы в размере 45 тыс. рублей, которые будут направляться в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). По ее словам, нетрудоустроенные здоровые трудоспособные люди, не оплачивающие медстраховку, наносят ущерб государству, а предложенная ей инициатива позволит восстановить справедливость и снизить расходы на региональные бюджеты.

