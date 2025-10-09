В ОП сообщили о штрафах за принудительный отзыв сотрудников из отпусков
Работодателю, принудительно отозвавшему сотрудника из отпуска, может грозить штраф в размере до 50 тыс. рублей. Об этом 9 октября сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«За нарушение существующих норм грозит штраф по ч. 1 статьи 5.27 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа», — приводит его слова ТАСС.
По его словам, наказание для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей может варьироваться от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.
Кроме того, Машаров добавил, что работодатель имеет право отозвать сотрудника из отпуска, но только при наличии согласия. Помимо этого, член ОП напомнил, что отказ выйти на работу из отпуска не является нарушением трудовой дисциплины, и в связи с этим сотрудника нельзя уволить.
Помимо этого, он отметил, что несовершеннолетние сотрудники, беременные женщины, люди, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда, не подлежат отзыву из отпуска.
Ранее, 26 сентября, сообщалось, что депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия – За правду» выступили с инициативой сократить рабочий день беременных до шести часов, не урезая их заработок. Кроме того, они предложили предоставлять декретный отпуск на любом сроке беременности.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ