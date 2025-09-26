Реклама
Сюжет:

В ГД предложили сократить рабочий день для беременных без урезания зарплаты

Лантратова: беременность и восьмичасовой рабочий день — это огромная нагрузка
Депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия – За правду» выступили с инициативой сократить рабочий день беременных до шести часов, не урезая их заработок. Это следует из официальных документов, с которым 26 сентября ознакомились «РИА Новости».

Инициатором закона выступили глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Предлагаем закрепить в Трудовом кодексе РФ право беременной женщины на сокращенный рабочий день продолжительностью не более шести часов с сохранением полной заработной платы», — сказал Миронов.

Он подчеркнул, что предложенная инициатива направлена на облегчение физического и эмоционального состояния беременных женщин, которое часто ухудшается из-за опасений потерять доход или работу. Он указал на то, что беременность — это период серьезных изменений в организме и полноценный рабочий день может представлять опасность для здоровья как матери, так и будущего ребенка.

Депутат также выразил сожаление, что многие работодатели игнорируют особое положение беременных сотрудниц, заставляя их работать в прежнем режиме, а иногда даже прибегают к уловкам, чтобы вынудить их уволиться.

«Ситуация сложная, и мы предлагаем официально сократить продолжительность рабочего дня, чтобы упростить жизнь беременных женщин до ухода в декрет. Кроме того, «Справедливая Россия» предлагает предоставлять декретный отпуск на любом сроке беременности, и такой законопроект в нынешнем году мы внесли на рассмотрение Госдумы», — добавил он.

Лантратова, комментируя инициативу, отметила, что в условиях снижающейся рождаемости она поможет уменьшить стресс и страх перед финансовой нестабильностью, укрепит уверенность женщин в будущем, что, в свою очередь, будет стимулировать желание иметь детей.

«Сейчас нередко будущей маме приходится выбирать между здоровьем ребенка и своей работой. Беременность — это огромная нагрузка на организм. А восьмичасовой рабочий день для многих становится непосильным трудом», — заключила она.

Президент РФ Владимир Путин 18 сентября заявил, что демография — ключевая задача России. Обращаясь к Госдуме, он призвал думать о последствиях их решений, так как они отразятся на жизни семей с детьми.

