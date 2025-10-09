Реклама
Южнокорейский суд приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы
Стало известно о готовности НАТО направить около 35 военных на защиту Гренландии
В ГД хотят ввести штрафы до 1 млн рублей за нарушения при обследовании мигрантов
Подразделение «Горыныч» ликвидировало диверсантов ВСУ в Константиновке
Синоптики спрогнозировали морозы до –17 градусов в выходные в Москве
Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил переправу и сорвал ротацию ВСУ в Купянском районе
В Москве и Чувашии задержали причастных к поджогам по указаниям кураторов подростков
FT рассказала о планах ЕС изменить порядок вступления ради Украины
В Госдуме дали рекомендации по быстрому погашению задолженности за ЖКУ
Трамп поблагодарил Мачадо за передачу Нобелевской премии мира
ВС РФ ударом авиабомб ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области
В ОП предложили внедрить в вузах ЕГЭ по обязательным предметам для бакалавров
Стало известно об обвинении украинцами Зеленского в ударе ВС РФ «Орешником»
Родригес дала обещание гордо прибыть в Вашингтон с развернутым флагом Венесуэлы
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с диагностикой на «Госуслугах»
Миссия Ирана при ООН заявила об ответе на любой акт агрессии
Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до –10 градусов в Москве 16 января
Сюжет:

ФСБ опубликовала документы о военных преступлениях финнов в 1944 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Федеральной службой безопасности (ФСБ) были опубликованы документы о зверствах финских военных над советскими солдатами в 1944 году у деревни Пуску-Сельга во времена Великой Отечественной войны (ВОВ). Сообщается, что в одной могиле нашли 71 труп в одной из братских могил, погибшие были обезображены до неузнаваемости.

Начальник Отдела контрразведки (ОКР) «Смерш» 7-й армии полковник Алексей Исаков 16 июля 1944 года направил два специальных документа, в которых сообщалось о зверской расправе финских военнослужащих над ранеными бойцами и командирами 301-го и 304-го гвардейских стрелковых полков 100-й гвардейской стрелковой дивизии у деревни Пуску-Сельга и в районе Кото-Ярви.

«В могиле при ее вскрытии оказался 71 труп, из которых было опознано 68 бойцов и офицеров 1-го батальона 301-го горно-стрелкового полка (ГСП), участвовавших 28 июня сего года в бою у деревни Пуску-Сельга. Остальные три трупа были обезображены настолько, что опознать их не удалось», — говорится в документах.

Военные были подвергнуты пыткам. Многие были забиты прикладами по голове, были обнаружены множественные ножевые ранения.

«Изверги глумились над ранеными советскими воинами. Они добивали раненых. Они сожгли санитара Русина. Они распарывали ножами животы у наших бойцов. Они вырезали на груди гвардейца Гришкина гвардейский знак. Маннергеймовцы зверски умертвили 41 раненого бойца», — говорится в заметке от 7 августа 1944 года ежедневной красноармейской газеты Карельского фронта «В бой за Родину».

Шабаш гробокопателей: в Прибалтике разоряют братские могилы советских воинов
Националисты раскручивают антироссийский маховик

18 августа ФСБ опубликовала архивные документы с информацией о том, что Япония в ходе Второй мировой войны планировала вести боевые действия против СССР с помощью бактериологического оружия. Для осуществления плана на территории, подконтрольной Маньчжурии, в 1935 и 1936 годах были сформированы подразделения — отряды № 731 и 100 и их филиалы, которые занимались разработкой бактериологического оружия и изучением способов его применения в бою.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

