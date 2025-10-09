Генштаб Сербии выразил протест по поводу поставок беспилотников в Косово

Начальник генерального штаба сербской армии генерал Милан Мойсилович провел экстренный телефонный разговор с командующим международного миротворческого контингента «Силы для Косово» (СдК) генерал-майором Озканом Улуташем, во время которого выразил протест из-за поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Турции. Об этом 8 октября сообщило минобороны Сербии.

«Начальник генштаба отметил, что такие действия являются очень плохим сигналом и угрожают не только состоянию безопасности в Косово и Метохии, но и во всем регионе Западных Балкан», — говорится в сообщении.

Кроме того, он указал, что Сербия в соответствии с международным правом, резолюцией ООН и всеми другими подписанными соглашениями рассматривает СдК как единственное законное вооруженное формирование на территории Косово и Метохии.

Мойслович еще раз потребовал, чтобы международные силы последовательно и беспристрастно выполняли свой мандат и обеспечивали безопасную среду, а также свободу передвижения для всех, и прежде всего для сербской общины в нашем южном крае.

Пресс-службе МИД РФ 25 сентября сообщили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем во время Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН акцентировал внимание на ситуации вокруг Косово, подчеркнув при этом, что Россия полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Сербии.

