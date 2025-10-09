Реклама
Прямой эфир
Мир
Южнокорейский суд приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы
Мир
Стало известно о готовности НАТО направить около 35 военных на защиту Гренландии
Общество
В ГД хотят ввести штрафы до 1 млн рублей за нарушения при обследовании мигрантов
Армия
Подразделение «Горыныч» ликвидировало диверсантов ВСУ в Константиновке
Общество
Синоптики спрогнозировали морозы до –17 градусов в выходные в Москве
Армия
Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил переправу и сорвал ротацию ВСУ в Купянском районе
Общество
В Москве и Чувашии задержали причастных к поджогам по указаниям кураторов подростков
Мир
FT рассказала о планах ЕС изменить порядок вступления ради Украины
Общество
В Госдуме дали рекомендации по быстрому погашению задолженности за ЖКУ
Мир
Трамп поблагодарил Мачадо за передачу Нобелевской премии мира
Армия
ВС РФ ударом авиабомб ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области
Общество
В ОП предложили внедрить в вузах ЕГЭ по обязательным предметам для бакалавров
Мир
Стало известно об обвинении украинцами Зеленского в ударе ВС РФ «Орешником»
Мир
Родригес дала обещание гордо прибыть в Вашингтон с развернутым флагом Венесуэлы
Общество
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с диагностикой на «Госуслугах»
Мир
Миссия Ирана при ООН заявила об ответе на любой акт агрессии
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до –10 градусов в Москве 16 января

Генштаб Сербии выразил протест по поводу поставок беспилотников в Косово

0
EN
Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Начальник генерального штаба сербской армии генерал Милан Мойсилович провел экстренный телефонный разговор с командующим международного миротворческого контингента «Силы для Косово» (СдК) генерал-майором Озканом Улуташем, во время которого выразил протест из-за поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Турции. Об этом 8 октября сообщило минобороны Сербии.

«Начальник генштаба отметил, что такие действия являются очень плохим сигналом и угрожают не только состоянию безопасности в Косово и Метохии, но и во всем регионе Западных Балкан», — говорится в сообщении.

Кроме того, он указал, что Сербия в соответствии с международным правом, резолюцией ООН и всеми другими подписанными соглашениями рассматривает СдК как единственное законное вооруженное формирование на территории Косово и Метохии.

Мойслович еще раз потребовал, чтобы международные силы последовательно и беспристрастно выполняли свой мандат и обеспечивали безопасную среду, а также свободу передвижения для всех, и прежде всего для сербской общины в нашем южном крае.

Железные натиски: страны Запада усиливают давление на Сербию
Чего требуют от Белграда Великобритания, ФРГ и часть элиты в США

Пресс-службе МИД РФ 25 сентября сообщили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем во время Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН акцентировал внимание на ситуации вокруг Косово, подчеркнув при этом, что Россия полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Сербии.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026