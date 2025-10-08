Замгендиректора «Росатома» посетил Тегеран для обсуждения развития сотрудничества

Реклама
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Делегация госкорпорации «Росатом» во главе с заместителем генерального директора Николаем Спасским посетила Тегеран с визитом и обсудила с иранской стороной развитие сотрудничества в строительстве ядерных реакторов. Об этом в среду, 8 октября, сообщает пресс-служба Организации по атомной энергии Ирана в своем Telegram-канале.

«Сегодня (8 октября. — Ред.) российская делегация во главе с Николаем Спасским <…> прибыла в Тегеран и провела подробные переговоры с представителями Организации по атомной энергии Ирана по различным ядерным вопросам», — говорится в публикации.

Уточняется, что на прошлой неделе между сторонами были подписаны два соглашения при участии в данном процессе неназванных высокопоставленных российских чиновников и приехавшего в РФ заместителя президента и главы Организации по атомной энергии, инженера Мохаммада Эслами. Подписанные договоры нацелены на укрепление сотрудничества Москвы и Тегерана в области маломасштабных реакторов (SMR) и проекта атомной электростанции (АЭС) «Хормоз».

В тексте также отметили, что Спасский принял участие в ряде переговоров, которые были посвящены обсуждению ускорения реализации совместных проектов.

Поддержали советом: Курчатовский институт и «Росатом» объединили атомные проекты
Как новая структура поможет ускорить научное и техническое развитие страны

В пресс-службе «Росатома» 24 сентября сообщили о подписании Россией и Ираном меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сооружении АЭС малой мощности на территории Исламской Республики. Ранее, 17 января, глава госкорпорации Алексей Лихачев в беседе с «Известиями» указал на отсутствие проблем в строительстве блоков АЭС «Бушер» в Иране. Он подчеркнул, что возведение подобных комплексов хорошо знакомо российским строителям, так как они уже сдавали подобные проекты в Китае и Индии.

