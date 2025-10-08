Правительство сократило квоту на временное проживание в РФ для иностранцев

Кабинет министров сократил допустимое число разрешений на временное проживание мигрантов в России. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном 8 октября на сайте официального опубликования правовых документов.

«Установить на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3802 разрешения на временное проживание в России», — говорится в тексте распоряжения.

На текущий год квота составила 5,5 тыс. разрешений. Кроме того, был установлен резерв квоты, который составил более 1 тыс. разрешений.

Ранее, 6 октября, сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) Константин Затулин внес на рассмотрение палаты парламента законопроект, который предусматривает освобождение от прохождения теста на знание русского языка при зачислении в школу для детей участников программы по переселению соотечественников.

