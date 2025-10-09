Реклама
Впервые за три года Европа стала лидером по спросу на недвижимость среди россиян

Фото: Global Look Press/Eduardo Parra
По итогам трех кварталов 2025 года спрос россиян сместился на европейские страны, преимущественно Шенгенской зоны. Такая ситуация наблюдается впервые с 2022 года, сообщили 9 октября «Известиям» в агентстве зарубежной недвижимости Intermark Global.

Аналитики рассказали, что доля покупок жилья в Европе с января по сентябрь 2025 года составила 41%, что на 11 п.п. выше аналогичного показателя прошлого года. На такую ситуацию повлиял рост интереса россиян к сделкам с целью получения ВНЖ — 54% сделок в 2025 году против 48% в прошлом году.

Спрос на страны Юго-Восточной Азии сместился на вторую позицию рейтинга с долей 32%, а третью строчку занимает Ближний Восток, где доля спроса увеличилась до 17%.

Турция остается на четвертом месте с неизменным показателем доли в 6%. В целом спрос на зарубежную недвижимость вернулся к показателям до 2022 года, показав снижение на 35% после ажиотажа последних трех лет. Однако в 2025 году на 27% вырос средний чек сделок. Спрос россиян на зарубежную недвижимость продолжает стабилизироваться.

«С января по сентябрь 2025 года мы наблюдаем снижение спроса на недвижимость зарубежных стран на 35% по сравнению с показателем прошлого года. Однако будет ошибочно говорить о падении рынка, скорее мы отмечаем стабилизацию после нездорового ажиотажа последних 2,5 лет», — пояснила управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.

Она добавила, что покупатели стали более избирательными, смещая интерес в сторону качественных локаций и более дорогих проектов, о чем свидетельствует и рост среднего чека сделки на 27%, при котором сравниваются периоды с января по сентябрь 2025 года к январю-сентябрю 2024 года.

Так, по итогам девяти месяцев 2025 года лидером по спросу на зарубежную недвижимость среди россиян впервые с 2022 года стали страны Европы. На их долю пришелся 41% от общего количества сделок против 30% в прошлом году. Наибольший интерес представляют такие страны Шенгенской зоны, как Франция, Кипр, Испания, Словения, Португалия.

«Прежде всего, рассматривая покупку недвижимости в Европе, наши соотечественники интересуются не столько инвестиционной привлекательностью объекта, сколько возможностью оформления иммиграционного статуса ЕС без дополнительных ограничений в виде необходимости проживания на территории этих стран. Такие сделки позволяют оформить ВНЖ и открывают возможности более свободного передвижения по миру и финансовой навигации», — заметила Мошева.

Эксперт указала, что самый стабильный показатель спроса у россиян демонстрирует Кипр с долей 6% от всех сделок с зарубежной недвижимостью против 4% годом ранее. Такая ситуация привела к изменению соотношения инвестиционных и иммиграционных сделок: заметно вырос интерес к возможности оформления иммиграционного статуса, для получения которого арендуется или приобретается недвижимость. Если за январь-сентябрь 2024 года на такие сделки приходилось 48% от общего объема, то в 2025 году их доля увеличилась до 54%. В то же время количество сделок с зарубежной недвижимостью исключительно для инвестиций или собственного проживания снизилось с 52% до 46%.

