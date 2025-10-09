Впервые за три года Европа стала лидером по спросу на недвижимость среди россиян

По итогам трех кварталов 2025 года спрос россиян сместился на европейские страны, преимущественно Шенгенской зоны. Такая ситуация наблюдается впервые с 2022 года, сообщили 9 октября «Известиям» в агентстве зарубежной недвижимости Intermark Global.

Аналитики рассказали, что доля покупок жилья в Европе с января по сентябрь 2025 года составила 41%, что на 11 п.п. выше аналогичного показателя прошлого года. На такую ситуацию повлиял рост интереса россиян к сделкам с целью получения ВНЖ — 54% сделок в 2025 году против 48% в прошлом году.

Спрос на страны Юго-Восточной Азии сместился на вторую позицию рейтинга с долей 32%, а третью строчку занимает Ближний Восток, где доля спроса увеличилась до 17%.

Турция остается на четвертом месте с неизменным показателем доли в 6%. В целом спрос на зарубежную недвижимость вернулся к показателям до 2022 года, показав снижение на 35% после ажиотажа последних трех лет. Однако в 2025 году на 27% вырос средний чек сделок. Спрос россиян на зарубежную недвижимость продолжает стабилизироваться.

«С января по сентябрь 2025 года мы наблюдаем снижение спроса на недвижимость зарубежных стран на 35% по сравнению с показателем прошлого года. Однако будет ошибочно говорить о падении рынка, скорее мы отмечаем стабилизацию после нездорового ажиотажа последних 2,5 лет», — пояснила управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.

Она добавила, что покупатели стали более избирательными, смещая интерес в сторону качественных локаций и более дорогих проектов, о чем свидетельствует и рост среднего чека сделки на 27%, при котором сравниваются периоды с января по сентябрь 2025 года к январю-сентябрю 2024 года.

Так, по итогам девяти месяцев 2025 года лидером по спросу на зарубежную недвижимость среди россиян впервые с 2022 года стали страны Европы. На их долю пришелся 41% от общего количества сделок против 30% в прошлом году. Наибольший интерес представляют такие страны Шенгенской зоны, как Франция, Кипр, Испания, Словения, Португалия.

«Прежде всего, рассматривая покупку недвижимости в Европе, наши соотечественники интересуются не столько инвестиционной привлекательностью объекта, сколько возможностью оформления иммиграционного статуса ЕС без дополнительных ограничений в виде необходимости проживания на территории этих стран. Такие сделки позволяют оформить ВНЖ и открывают возможности более свободного передвижения по миру и финансовой навигации», — заметила Мошева.

Эксперт указала, что самый стабильный показатель спроса у россиян демонстрирует Кипр с долей 6% от всех сделок с зарубежной недвижимостью против 4% годом ранее. Такая ситуация привела к изменению соотношения инвестиционных и иммиграционных сделок: заметно вырос интерес к возможности оформления иммиграционного статуса, для получения которого арендуется или приобретается недвижимость. Если за январь-сентябрь 2024 года на такие сделки приходилось 48% от общего объема, то в 2025 году их доля увеличилась до 54%. В то же время количество сделок с зарубежной недвижимостью исключительно для инвестиций или собственного проживания снизилось с 52% до 46%.

Аналитики компании Pioneer 24 сентября рассказали «Известиям», что по итогам первых восьми месяцев текущего года на рынке премиальных новостроек столицы наблюдается устойчивая тенденция к снижению спроса на малогабаритные форматы. По их словам, в настоящее время фиксируется восстановление интереса к просторной недвижимости, из-за чего средняя площадь проданного объекта увеличилась с 72,8 кв. м до 77,5 кв. м.

