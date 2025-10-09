Реклама
Доля коротких вкладов достигла рекордного уровня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Доля краткосрочных вкладов сроком до 180 дней в общем объеме рублевых сбережений достигла рекордного уровня — почти 30%, сообщили «Известиям» в Банке России. Этот показатель в полтора раза превышает уровень начала 2025 года, следует из данных регулятора. Эксперты предупреждают, что такая структура депозитов создает риски для экономики, ограничивая возможности финансирования долгосрочных проектов.

Бесценный вклад: золото может подорожать на 10% до $4300 за унцию
Драгметалл уже окреп в 1,5 раза с начала года, но есть ли смысл вкладываться в него сейчас

Согласно информации крупнейших банков, доля коротких вкладов у них заметно выше среднерыночной. В Совкомбанке они занимают около 75% депозитного портфеля, в ВТБ — 55%, в банке «Дом.РФ» — 44%, в Новикомбанке показатель достигает 41%, а в Почта Банке — 33%, как уточнили представители кредитных организаций.

«Короткие депозиты, особенно трехмесячные, сейчас наиболее востребованы у вкладчиков», — отметила старший управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.

По данным ЦБ, ставки по таким вкладам заметно выше, чем по долгосрочным, так как рынок ожидает скорого снижения ключевой. В результате граждане предпочитают размещать средства на короткий срок.

Однако рост доли краткосрочных депозитов вызывает обеспокоенность у экономистов. Как пояснил аналитик Андрей Бархота, преобладание таких пассивов создает риски для ликвидности банков и может осложнить выполнение нормативов.

«Когда у банков нет устойчивой ресурсной базы, они теряют возможность направлять сбережения граждан в долгосрочные инвестиции. В таких условиях кредитование крупных проектов становится затруднительным, что сдерживает экономический рост», — подчеркнул эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Депозитная зона: доля коротких вкладов достигла рекордного уровня

