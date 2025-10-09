Депозитная зона: доля коротких вкладов достигла рекордного уровня

Доля коротких вкладов достигла рекордного уровня в 30% от общего портфеля сбережений, сообщили «Известиям» в Центробанке. Объем таких депозитов за год вырос на 60%, до 16 трлн рублей. Для государства это невыгодно, потому что власти усиленно борются за привлечение длинных денег в экономику. Такие депозиты позволяют банкам выдавать долгосрочные кредиты — прежде всего на инвестиционные проекты, ипотеку, вкладывать в промышленность и инфраструктуру. Сейчас же система работает преимущественно на короткие сроки, что тормозит развитие экономики. Как преобладание коротких вкладов влияет на развитие бизнеса — в материале «Известий».

Почему россияне не открывают длинные вклады

По итогам августа доля коротких вкладов сроком до 180 дней в общем объеме рублевых сбережений приблизилась к 30%, сообщили «Известиям» в ЦБ. Это рекордный уровень — он в полтора раза превышает показатели начала 2025-го года, следует из данных регулятора. Эксперты видят в этом проблему для экономики, потому что слишком высокий объем коротких денег снижает возможности для развития долгосрочных проектов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом у крупнейших банков эта доля может превышать средний уровень. Так, у Совкомбанка короткие вклады занимают 75% портфеля, ВТБ — 55%, а у банка «Дом.РФ» — 44%, уточнили представители организаций. В банке «Новиком» показатель достигает 41%, а в Почта Банке — 33%, уточнили в их пресс-службах. «Известия» направили запросы другим крупным кредитным организациям.

— Короткие депозиты, особенно на три месяца, сейчас наиболее востребованы у вкладчиков, — заявил старший управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.

Ставки по коротким вкладам сейчас существенно выше, чем по долгосрочным, поскольку рынок ожидает снижения ключевой ставки, отметили в пресс-службе ЦБ. Граждане реагируют на эти прогнозы и предпочитают размещать деньги на короткий срок.

Рост доли коротких вкладов означает, что в ближайшие месяцы значительный объем депозитов подойдет к окончанию срока, уточнили в пресс-службе банка «Новиком». Кредитные организации будут готовиться к этому, предлагая клиентам новые продукты и выгодные условия пролонгации. Это усилит конкуренцию за сбережения населения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Банке России отмечают, что ситуация не вызывает серьезных опасений: большинство краткосрочных вкладов продлеваются по истечении срока и остаются в системе. Кроме того, у банков остается значительный запас ликвидных активов — около 27 трлн рублей на 1 сентября 2025 года, что позволяет покрыть возможный временный отток средств.

Тем не менее преобладание коротких пассивов несет риски для ликвидности банковского сектора и может ухудшить выполнение части нормативов, подчеркнул экономист Андрей Бархота. Это ограничивает способность банков выполнять свою ключевую функцию — направлять сбережения граждан в долгосрочные инвестиции. При короткой ресурсной базе кредитование крупных проектов становится невозможным, что сдерживает экономический рост.

Объем коротких депозитов в августе достиг 16 трлн рублей, следует из данных ЦБ. Это более чем вдвое превышает показатель того же периода прошлого года — тогда он составлял лишь 6,9 трлн рублей. Общий объем рублевых вкладов в банках сейчас достигает 58 трлн рублей. Это почти на четверть больше, чем годом ранее.

Как короткие вклады влияют на рост экономики

Для борьбы с инфляцией ЦБ старается замедлить потребительские расходы и кредитование, чтобы снизить общий спрос. Ключевая действует двойным образом: высокие ставки делают кредиты дороже и менее доступными, а вклады — более выгодными, поэтому люди больше сберегают и меньше тратят. Преобладание коротких депозитов с высокими ставками дополнительно ограничивает возможности банков выдавать кредиты, что еще сильнее охлаждает экономику.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Инвестиционные проекты в реальном секторе требуют долгосрочных вложений, отметил главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. При строительстве завода или создании нового самолета средства должны быть вложены на годы, а иногда десятилетия. Если возникает риск досрочного изъятия капитала, проект становится слишком рискованным и часто так и не запускается.

Экономика нуждается в длинных деньгах — стабильных ресурсах с предсказуемой стоимостью на годы вперед, подчеркнул начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев. Короткие вклады менее надежны: они могут быстро покинуть систему, что делает их слабой основой для инвестиций и долгосрочных проектов.

Рост доли коротких денег ухудшает ликвидность банков и снижает их возможности по долгосрочному кредитованию, отметил начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский. Это ведет к сокращению доступности длинных займов и росту их стоимости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Банки берут средства у населения на короткий срок, а выдают бизнесу и гражданам на длительный, отметил Олег Абелев. Такая трансформация повышает риски ликвидности и ведет к росту ставок по длинным кредитам, поскольку банки закладывают дополнительную премию за риск. В результате ужесточаются требования к заемщикам — кредиторы тщательнее отбирают клиентов, требуют больший залог и безупречную кредитную историю. Рост доли коротких денег напрямую сдерживает экономическое развитие через ограничение кредитования, подчеркнул эксперт.

В этой ситуации экономику поддерживают льготные кредиты от государства с более выгодными ставками, но они доступны не всем категориям бизнеса, отметил Андрей Бархота. Помимо того, выходом может стать размещение собственных акций на бирже — продажа доли компании акционерам позволяет привлечь средства даже в период высоких ставок.

Отсутствие длинных денег остается одной из ключевых проблем российской экономики, подчеркнул Борис Копейкин. Их нехватку компенсируют государственной поддержкой через институты развития, что увеличивает нагрузку на бюджет и налогоплательщиков. В развитых экономиках основной источник долгосрочных ресурсов — пенсионные и страховые накопления, не подлежащие быстрому изъятию, но эти сегменты в России пока развиты слабо.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

ЦБ с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании в конце октября, отметил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. Если в декабре инфляция начнет стабилизироваться, возможно символическое снижение ставки до 16%, добавил он.

При этом доля коротких вкладов существенно сократится, только когда ключевая ставка опустится ниже 14%, отметил Андрей Бархота. На это также будут влиять ожидания клиентов: если население будет уверено, что ставка достигла стабильного уровня, оно начнет открывать вклады на более длинные сроки.