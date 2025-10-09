Галлов концерт: Макрон удержался в президентском кресле

Политический кризис во Франции входит в новую фазу. Премьер страны Себастьен Лекорню завершил последние переговоры с парламентом перед своей отставкой. По его словам, новый премьер-министр может быть назначен в ближайшие 48 часов. До этого депутаты «Непокоренной Франции» выдвинули инициативу по импичменту президента страны, однако в бюро Нацсобрания ее признали неприемлемой. Есть ли шанс на разрешение политического кризиса и каковы перспективы Макрона — в материале «Известий».

Макрон остается на посту президента

Во Франции продолжается правительственный кризис. Премьер-министр Себастьен Лекорню завершил последние перед своей отставкой консультации с парламентом и выступил перед прессой. По его словам, силы в парламенте готовы продолжать диалог о бюджете и надеются принять его до 31 декабря. Он добавил, что перспектива роспуска парламента уходит на второй план. Макрон делает ставку на еще одну попытку договориться с Нацсобранием.

До этого, 8 октября, «Непокоренная Франция» (LFI) внесла в парламент страны инициативу об импичменте (деституции) президента по ст. 68 Конституции Франции. Бюро парламента не пропустило ее 10 голосами против и пятью за, но сам факт довольно показателен.

Поводом стал политический тупик, в который власти зашли, обсуждая проект бюджета на 2026 год. В понедельник Лекорню, приближенное лицо Макрона, подал в отставку спустя всего 27 дней после назначения на этот пост. Его правительство стало самым «краткоживущим» в истории современной Франции.

Для Макрона это означает еще более глубокую фазу кризиса. Октябрьские опросы Elabe показывают, что французский лидер побил еще один антирекорд: рейтинг его одобрения составляет 14%. Проект бюджета ему провести не удается, премьер-министры уходят, не успев начать работу.

Что дальше будет делать глава Франции

Сейчас между макронистами и левыми в парламенте идет торг, сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров. Если им удастся договориться, то премьер-министром страны может стать лидер Социалистической партии Оливье Фор.

— Но против этого резко выступает крайне правое «Национальное объединение» — Марин Ле Пен, Джордан Барделла, который сейчас возглавляет партию, да и значительная часть республиканцев, — отметил Федоров.

Чтобы сформировать правительство, всем партиям внутри «Нового народного фронта» нужно договориться. В него входят «Непокоренная Франция», Социалистическая партия (PS), «Экологи» (EELV / Les Écologistes), Французская коммунистическая партия (PCF), «Общественное место» (Place Publique) и «Поколения» (Génération·s, G.s).

— «Новый народный фронт» уже на ладан дышит, там все друг с другом переругались. Тем не менее, может быть, удастся объединить левую оппозицию с блоком центристов-макронистов, и тогда появится возможность появления нового правительства, — добавил эксперт.

В случае провала Макрону ничего не будет оставаться, как распустить парламент, считает Федоров. В этом случае ситуация для него значительно усугубится: макронисты потеряют еще больше мест в Нацсобрании, а крайне правые могут даже получить большинство.

Разрешение нынешнего кризиса не может сводиться только к роспуску Национального собрания, который можно провести быстро, сказал в разговоре с «Известиями» бывший евродепутат Эрве Жувен. Пятой республике нужно правительственное большинство, способное дать французам будущее, и сегодня лишь Ле Пен воплощает надежду страны.

— Худший сценарий — если лишившийся поддержки президент попытается удержаться у власти через войну, заткнув оппозицию: на войне любой оппонент объявляется предателем, — отметил евродепутат.

По его словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, Макрон и другие лидеры Европы пытаются втянуть свои народы в войну против России, чтобы найти спасение от внутренних проблем.

Причины политического кризиса

В законопроекте, который вызвал острые споры, предлагалось сократить социальные расходы и убрать два государственных праздника, чтобы уменьшить дефицит бюджета страны в €44 млрд. Военные расходы в €3 млрд макронисты предлагают оставить на том же уровне. Политические силы в парламенте не соглашаются с таким раскладом. Против политики властей выступают и обычные граждане: в стране прошло несколько волн забастовок и протестов.

Лекорню изменил условия проекта бюджета. Из него убрали пункт с праздниками, пошли на заморозку операционных расходов Матиньона в 2026 году и обложение финансовых активов в холдинговых структурах дополнительными налогами. Окружение президента также дало понять, что готово обсуждать паузу применения пенсионной реформы, проект которой был главным экономическим достижением макронистов. Но этого оказалось мало.

Главной задачей Макрона выступает снижение госдолга, который растет большими темпами, добавляет Федоров. При этом что делать дальше, никто не знает, поскольку жить в долг уже невозможно. Французский парламент фрагментирован, и каждая политическая сила в нем требует от правительства чего-то своего — в таких условиях власти получить необходимое большинство для проекта бюджета очень трудно. Левая оппозиция требует пересмотра пенсионной реформы, обложения налогами богатых и приоритизации социальных расходов в проекте бюджета на 2026 год. «Национальное объединение» Барделлы и вовсе заявляет, что не потерпит «продолжения макронизма» и требует от власти новых выборов в Нацсобрание.

При этом еще в начале октября в стране прошел общенациональный день протестов, на улицы вышло почти 200 тыс. человек. 9 октября Францию ждут забастовки энергетиков и медиков, а также митинги профсоюзов. Недовольство граждан дисфункциональностью собственного правительства на фоне разворачивающегося экономического кризиса в стране будет только расти.

Сможет новый премьер-министр провести проект бюджета через парламент или нет, зависит от сговорчивости депутатов. Ситуация с Лекорню показала, что оппозиция чувствует слабость Макрона и требует от него всё больших уступок. В таких условиях всё зависит от того, чем готов пожертвовать французский лидер ради закона о бюджете.