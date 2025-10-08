В Омске строившийся более 20 лет ЖК получил разрешение на ввод
В Омске строившийся с 2004 года жилой комплекс «Золотые купола» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом мэр города Сергей Шелест сообщил в своем Telegram-канале.
«Выдали разрешение на ввод в эксплуатацию дома переменной этажности в 10–13 этажей, который расположен на улице Яковлева, 15. Высотка оборудована 18 лифтами», — рассказал градоначальник.
Всего в доме 308 квартир, из них 92 однокомнатные, 38 двухкомнатных, 174 трехкомнатных, три пятикомнатных и одна шестикомнатная. Общая площадь жилых помещений составляет около 26 тыс. кв. м.
Как уточняет ИА OmskMedia, строительство ЖК началось в 2004 году, но в 2010-м Сибирская промышленно-энергетическая компания, которая выступала застройщиком, обанкротилась. В декабре 2023 года начались попытки завершить строительство через конкурсы. Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства несколько раз пытался заключить контракты с компаниями, но безуспешно.
В августе 2024 года контракт стоимостью 987 млн рублей получила компания «Строительные материалы Сибири». Стоимость необходимых проектно-изыскательных работ составила 18,5 млн рублей.
По данным информагентства, сейчас в Омской области остается как минимум 18 проблемных объектов. Из них 14 включены в федеральный реестр, еще четыре — в региональный план-график. Своих квартир дожидаются 1597 человек. В случае с ЖК «Золотые купола» были восстановлены права 292 дольщиков.
